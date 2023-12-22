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Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 00:41
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 11:27
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ADAYLAR ARASINDA "KADININ ADI YOK"

CHP 9 kentin daha belediye başkan adaylarını belirledi

CHP, Perşembe günü PM toplantısında 3'ü büyükşehir, 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 9 ilde adaylığı kesinleşenler arasında hiç kadın yok. Konya'da İsmail Sonkaya, Samsun'da Cevat Öncü, Çanakkale'de Muharrem Erkek, Manisa'da Ferdi Zeyrek aday oldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP 9 kentin daha belediye başkan adaylarını belirledi
CHP PM Başkanlık Divanı/CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Perşembe günü Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart yerel seçimler için başvuran 15 binin üzerinde aday adayı arasından 125 belediye başkan adayını daha belirledi. 

PM, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Perşembe günkü toplantısında yaptığı belirlemeleri onaylayarak bazı kent ve ilçeler için adaylarını açıkladı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya gelen CHP PM toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda 160 seçim çevresinin görüşmeleri yapıldı. 35'inde ön seçim kararı alındı, 125'inde adaylar belirlendi" dedi.  

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilde kesinleşen adaylarından hiçbiri kadın değil. Listede bazı ilçe ve belde belediyelerinde kadın adayların isimleri görüldü. 

PM'nin son toplantısında belirlenen tüm il belediye başkan adayları şunlar:  

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Soykaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

Önceki adaylar

CHP, daha önce PM kararıyla 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlemişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu. Daha önceki listede de büyükşehir ve il belediyelerinde kadın aday yoktu. 

CHP 4 büyükşehirde adaylarını açıkladı
CHP 4 büyükşehirde adaylarını açıkladı
14 Aralık 2023

(AEK)

CHP 31 Mart Yerel Seçimler adaylar
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