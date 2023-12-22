CHP 9 kentin daha belediye başkan adaylarını belirledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Perşembe günü Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart yerel seçimler için başvuran 15 binin üzerinde aday adayı arasından 125 belediye başkan adayını daha belirledi.

PM, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) Perşembe günkü toplantısında yaptığı belirlemeleri onaylayarak bazı kent ve ilçeler için adaylarını açıkladı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya gelen CHP PM toplantısı sonrasında alınan kararları açıklayan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Parti Meclisi toplantımızda 160 seçim çevresinin görüşmeleri yapıldı. 35'inde ön seçim kararı alındı, 125'inde adaylar belirlendi" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilde kesinleşen adaylarından hiçbiri kadın değil. Listede bazı ilçe ve belde belediyelerinde kadın adayların isimleri görüldü.

PM'nin son toplantısında belirlenen tüm il belediye başkan adayları şunlar:

▶ Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Soykaya

▶ Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

▶ Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

▶ Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

▶ Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

▶ Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

▶ Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

▶ Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

▶ Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

Önceki adaylar

CHP, daha önce PM kararıyla 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlemişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu. Daha önceki listede de büyükşehir ve il belediyelerinde kadın aday yoktu.

CHP 4 büyükşehirde adaylarını açıkladı

(AEK)