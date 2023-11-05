CHP 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci gün

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde (4 Kasım) yeni genel başkanın belirlenmesinin ardından bugün de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız

CHP’nin mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP'li milletvekilleri ve il kongrelerinde seçilen delegeler bu seçimlerde oy kullanacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki seçimler öncesi salona oy kullanma kabinleri yerleştirildi.

(VC)