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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 11:03
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 11:11
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CHP 38. Olağan Kurultayı’nda ikinci gün

Kurultayın ikinci gününe CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/chp-38-olagan-kurultayinda-ikinci-gun.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde (4 Kasım) yeni genel başkanın belirlenmesinin ardından bugün de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

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CHP’nin mevcut Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, CHP'li milletvekilleri ve il kongrelerinde seçilen delegeler bu seçimlerde oy kullanacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki seçimler öncesi salona oy kullanma kabinleri yerleştirildi.

(VC)

CHP Parti Meclisi CHP chp kurultayı
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