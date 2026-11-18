Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davasını 18 Kasım Çarşamba günü karara bağladı.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'i 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezalandırdıkları hakkında önce 2 yıl 6 ay hapse hükmeden mahkeme, takdirî indirim uyguladı. Ceza alanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesi uyarınca siyasi haklardan yoksun bırakılma hükümlerinin uygulanmasına da karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama ise beraat etti.

Karar için temyiz yolu açık. Siyasi yasakların uygulanması da kararın kesinleşmesine bağlı.

Savcılık: Delegelere para, iş ve konut sağlandı

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında 2023 kurultayında Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için bazı delegelere para ve cep telefonu verildiğini, yakınlarının belediyelerde işe alındığını ve KİPTAŞ üzerinden konut sağlandığını ileri sürdü.

Esas hakkındaki mütalaada ayrıca 7 il ve ilçe belediyesinde 24 delege yakınının işe alındığı iddia edildi.

Savcılık, 9 sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini savunarak Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi kapsamında cezalandırılmalarını istedi.

Üç sanık hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Mahkeme kararı da aynı doğrultuda çıktı.

Yeşiltaş: “Benim bir oyum var, onu da Kılıçdaroğlu'na verdim”

Duruşmada savunma yapan Nihat Yeşiltaş, delegelerin oyunu değiştirmek için girişimde bulunduğu iddiasını reddetti.

Yeşiltaş, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirterek hakkındaki suçlamaları dayanaksız bulduğunu söyledi.

Oğlunun İBB iştiraki Kültür A.Ş.'de işe alınmasının rüşvet olarak gösterilmesine de karşı çıkan Yeşiltaş, oğlunun büro elemanı olarak çalıştığını ve işe alınması için kendisinin talepte bulunmadığını anlattı.

İmamoğlu'nun avukatı: İki dava birbirine gerekçe yapıldı

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan, savcılığın mütalaasının kurultayın iptaline ilişkin hukuk davasına dayandırılmasına itiraz etti.

Çağlayan, ceza davasında suçun unsurlarının oluşmadığını, iki ayrı yargılamanın birbirine gerekçe yapıldığını savundu.

Özgür Çelik de davanın siyasi amaç taşıdığını ileri sürerek beraatini istedi.

Kararın açıklanmasının ardından Çelik mahkeme salonunda karare tepki gösterdi:

“Yazıklar olsun adaleti ayaklar altına aldınız”

Kurultayın iptalinden 6 ay sonra ceza kararı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan seçilmiş, Ekrem İmamoğlu kurultay divan başkanlığını yürütmüştü.

Kurultayın geçerliliğine ilişkin hukuk davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026'da kurultayın mutlak butlanla geçersizliğine hükmetmişti.

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı

Bu kararın ardından CHP yönetiminde değişiklik yaşanmış, Özgür Özel ve beraberindeki siyasetçiler YENİ Parti'yi kurmuştu.

"YENİ PARTİ'Yİ KURAN MİLLETİMİZDİR" Özgür Özel CHP’den istifa etti, “YENİ Parti” kuruluyor

(AEK)