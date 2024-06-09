CHP, 14 Haziran'da buğday mitingi yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli'de düzenlenen 12. Keşkek Günü etkinliğine katıldı.

Konuşmasında buğday fiyatlarına değinen Özel, buğday üreticisinin sesini duyurmak için miting yapacaklarını duyurdu.

Üreticinin zor durumda olduğunu ifade eden Özel, özetle şunları söyledi:

"Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday, en temel beslenme aracı olan ekmeğimizi yaptığımız, geleneksel ürünlerde hep kullandığımız temel besin maddemizdir. Ama bir de bunu üretenler var. İç Anadolu'da ve birçok yerde buğday tarımı yapılıyor. Geçen yıl buğday 8 lira 25 kuruştu. Bütün girdiler yüzde 100'den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday, 9 liradan satılmak zorunda kalınca üreticisi perişan oldu.

"Bu fiyat üreticiyi perişan ediyor"

Geçen hafta bugün, Rize'de çay mitingindeydik. Çayın maliyeti 19 lira, çaya 17 lira fiyat verdiler. Ülkeyi yönetenler, maliyetin altında fiyat vererek çay ve buğday üreticisini maliyetlerin altında fiyatlarla perişan ediyor. Önümüzdeki dönem fındık, üzüm fiyatları açıklanacak. Geçen hafta Rize'nin sesini duyurduk. Adana'da büyük isyan vardı, orda da konuşmuştuk. Şimdi ilan ediyorum. Bu fiyat üreticiyi perişan ediyor, isyan büyük. Önümüzdeki cuma günü CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz.

"En büyük emekli mitingini yaptık"

Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken şunu söyledik, 'Bu seçimlerde çok güzel adaylarla karşınızdayız, destek verin' dedik. 'Particilik yapmayın. Sadece CHP'nin değil; bu adaylar, İzmir ittifakının, Türkiye ittifakının adayları' dedik. 'Oyunuzu verin, iktidarı uyarın' dedik. 'Oyunuzu verirseniz, bizi birinci parti yaparsanız, iktidara kuvvetli bir uyarı yaparsanız, sizin sesinizi duyuracağız' dedik.

Bize destek veren, meydanları dolduran emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Çay üreticisi, 'Perişanız' dedi, Rize'ye koştuk. Rize'de bu mitingi yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor, Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Yalnız değilsiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; 'Cumhuriyet de CHP de kimsesizlerin kimsesidir.' Kimse kendini yalnız hissetmesin. Varız, buradayız; sizin için mücadele ediyoruz."

(RT)