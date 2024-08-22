CHP: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararına rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere Meclis’i ikinci olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, düzenlediği basın toplantısında Meclis'i 10 Eylül'de Atalay, gündemiyle yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi

Emir konuşmasında şunları söyledi:

"Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmediği üç kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edildi. AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren Can Atalay milletvekilidir, kendisinin gelip yemin ederek göreve başlaması cezaevinde olduğu için imkansızdır. Kendisi cezaevinde defacto bir biçimde tutuluyor.

Meclis'te yapılan genel görüşmenin amacına ulaşmadığını görüyoruz. O toplantıda Meclis'e kan düştü. Dokunulmaz olan Meclis kürsüsüne dokunan, hatibe saldıran, kadına şiddetin olduğu bir toplantıya şahit olduk. Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da okutulmasını talep ediyoruz. TİP dahil partilerin grupları ile görüşme halindeyiz."