CHP: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararına rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere Meclis’i ikinci olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, düzenlediği basın toplantısında Meclis'i 10 Eylül'de Atalay, gündemiyle yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi
TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararını yok saydı
Emir konuşmasında şunları söyledi:
"Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmediği üç kez Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edildi. AYM kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren Can Atalay milletvekilidir, kendisinin gelip yemin ederek göreve başlaması cezaevinde olduğu için imkansızdır. Kendisi cezaevinde defacto bir biçimde tutuluyor.
Meclis'te yapılan genel görüşmenin amacına ulaşmadığını görüyoruz. O toplantıda Meclis'e kan düştü. Dokunulmaz olan Meclis kürsüsüne dokunan, hatibe saldıran, kadına şiddetin olduğu bir toplantıya şahit olduk. Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da okutulmasını talep ediyoruz. TİP dahil partilerin grupları ile görüşme halindeyiz."
CHP, Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak
16 Ağustos'ta Özalan'a Şık'a saldırdı
TBMM, 16 Ağustos’ta CHP’nin çağrısıyla Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı.
MHP’nin katılmadığı toplantıda, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsünde konuştuğu sırada, AKP Milletvekili Alpay Özalan’ın yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında kürsüye ilk koşan ve engellemeye çalışan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de kaşı açıldı.
CHP Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.
Saldırı sonrası ara verilen oturum yeniden başladı, yeniden başlayan oturumu bu kez Bekir Bozdağ yerine Meclis Başkanı Numan Kurtuluş yönetti.
Yeniden başlayan oturumda Meclis grup başkanlarının uzlaşması ile Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yaşanan gerilim nedeniyle altı kez ara verilen Meclis Genel Kurulu’nda Atalay için verilen genel görüşme talebi reddedildi.
TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunun tutanakları
(RT)