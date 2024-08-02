Chomsky'nin Modi eleştirisi doktora tezine girince, öğrenci ve tez danışmanı disipline verildi

Chomsky: "Modi Hindistan'ın laik

demokrasisini parçalamaya çalışıyor"

Gazeteye göre, Noam Chomsky'nin kişisel mesaj kaydı olan videoda ünlü entelektüel, Modi'nin -Hindistan'daki Hindu milliyetçiliğinin en yaygın şekli olan- "radikal Hindutva geleneğinden" geldiğini ve "Hindistan laik demokrasisini parçalamaya" ve "Hindu etnokrasisini dayatmaya" çalıştığını söylüyordu.

Chomsky bu YouTube video kaydında Modi hükümetinin ülkede yaşayan geniş Müslüman toplumuna yönelik ayrımcılığını eleştiriyor, hükümetinin "Hindistan'ın laik demokrasisini sistematik olarak ortadan kaldır[dığını]" ve "ülkeyi Hindu etnokrasisine dönüştür[düğünü] ve yaklaşık 250 milyon Müslüman['ın] zulüm altındaki bir azınlık haline gel[diğini]" ifade ediyordu. Chomsky, "Saldırı[nın], bağımsız düşünceye ve eğitim sistemine genel bir saldırı dahil başka biçimlere de [büründüğünü]" değerlendiriyordu.

Chomsky bu açıklamaları, 9 Şubat 2022'de ABD Kongre'sine sunulan, 17 sivil özgürlük ve insan hakları örgütünün oluşturduğu bir koalisyonca düzenlenen "Hindistan'da Nefret Söylemi ve Şiddetin Artışı" konulu brifing için hazırlanan video kaydında yapmıştı. Chomsky'nin Başbakan Modi'nin yönetimi altında Hindistan Müslümanlarına yönelik muamelenin "ölümcül", "dehşetengiz" ve demokratik değerlere yönelik bir tehdit olarak tanımlamasına bu brifingde görüşlerini açıklayan diğer akademisyenler ve aktivistler de katılmışlardı.