Chinatool Otomotiv’de işçiler greve çıktı

Chinatool Otomotiv fabrikasında toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine grev başladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada sürdürülen üçüncü dönem TİS görüşmelerinde işveren yüzde 25 zam teklif etti. İşçiler teklifi kabul etmedi. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası bugün (10 Şubat 2025) itibarıyla 130’u kadın 183 üyesi ile grev pankartını astı.

İşçiler de “Direne direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın onurlu grevlerimiz” sloganlarıyla fabrikadan çıktı.

İşçileri, aralarında Kaynak Tekniği ve Green Transfo grevcileri ile Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikalardan temsilciler karşıladı.

Nakliyat-İş, Petrol-İş, Eğitim-İş, Emekli Sen, DİP, TÖP, TİP, TKP, EMEP’in de aralarında olduğu sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ile EMEP Milletvekili İskender Bayhan ve eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu işçileri yalnız bırakmadı.

Sendika başkanı Özkan Atar, Türkiye’de işçi ve emekçilerin yüksek enflasyon ve sürekli düşen alım gücü nedeniyle çok zor günlerden geçtiğini belirterek, Chinatool patronunun üyelerinin beklentilerinin çok altında bir teklif sunduğunu dile getirdi.

Atar, işverenin taleplerine yanıt vermeyerek sözleşmeyi masada bağlama çabalarını karşılıksız bıraktığını belirtti. “Halaylarla kutlayacağımız bir toplu sözleşme imzalamadan şalterleri açmayacağız” diye konuştu.

Otomotiv parçaları üreten, Birleşik Krallık sermayeli Chinatool Otomotiv’de (CT Otomotiv) 130’u kadın 183 işçi çalışıyor.

(ABV/HA)