Che'nin cenazesini Bolivya'da bulup Küba'ya getiren 'Popi' öldü

Sağlık Bakanı José Ángel Portal Miranda, ölüm nedenine ilişkin ayrıntı vermeden haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Derin bir üzüntüyle, birkaç dakika önce Küba'da Tıp ve Bilimin bir örneği olan sevgili Popi'miz Dr. Jorge González Pérez'in vefat ettiğini öğrendik ." diye yazdı.

González Pérez, tanınmış bir adli tıp doktoruydu ve onlarca yıl boyunca Havana'daki Adli Tıp Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı.

23 Nisan 1952'de Jovellanos, Matanzas'ta doğan "Popi", 1975 yılında Havana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl sonra Almanya'ya gitti ve burada Adli Tıp alanında bir yıllık eğitimini tamamladı. 1981'de bu uzmanlık alanında Birinci Dereceyi aldı ve 1987'de Adli Tıp ve Kriminalistik alanında doktorasını aldı. Jorge Gonzalez aynı zamanda Havana Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörüydü.

Tartışmasız yeteneği ve kabiliyeti, ayrıca hükümete olan sadakati nedeniyle 1990'lı yıllarda Che Guevara'nın ve 1967'de Bolivya'da onunla birlikte ölen savaşçıların kalıntılarının aranması ve kimliklerinin belirlenmesi görevini üstlendi. Popi'nin hafızalara kazınmasının en önemli nedeni Küba Devrimi'nin kahramanları Che ve arkadaşlarının nerede olduğunu yorulmak bilmeden aramasıydı. 1995'te Ernesto "Che" Guevara'nın ailesi onu, 1967'de Bolivya'da suikasta uğrayan efsanevi gerilla savaşçısının kalıntılarını aramaktan sorumlu kişi olarak atadı. Görev yalnızca "Che"nin kalıntılarını değil, aynı zamanda Bolivya topraklarında ölen diğer Kübalı enternasyonalist savaşçıların kalıntılarını da bulmayı içeriyordu.