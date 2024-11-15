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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 10:51
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Che'nin cenazesini Bolivya'da bulup Küba'ya getiren 'Popi' öldü

Küba'nın efsane doktorlarından Jorge González Pérez'in ölümünü Sağlık Bakanı José Ángel Portal Miranda duyurdu. "Popi" lakabıyla da tanınan González, Bolivya'da Che Guevara'nın kaybolmasından 30 yıl sonra kalıntılarını bulup teşhis eden ekibin başındaydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Che'nin cenazesini Bolivya'da bulup Küba'ya getiren 'Popi' öldü

Sağlık Bakanı José Ángel Portal Miranda, ölüm nedenine ilişkin ayrıntı vermeden haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Derin bir üzüntüyle, birkaç dakika önce Küba'da Tıp ve Bilimin bir örneği olan sevgili Popi'miz  Dr. Jorge González Pérez'in vefat ettiğini öğrendik ." diye yazdı.

González Pérez, tanınmış bir adli tıp doktoruydu ve onlarca yıl boyunca Havana'daki Adli Tıp Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı.

Görseli Büyüt

23 Nisan 1952'de Jovellanos, Matanzas'ta doğan "Popi", 1975 yılında Havana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İki yıl sonra Almanya'ya gitti ve burada Adli Tıp alanında bir yıllık eğitimini tamamladı. 1981'de bu uzmanlık alanında Birinci Dereceyi aldı ve 1987'de Adli Tıp ve Kriminalistik alanında doktorasını aldı.

Jorge Gonzalez aynı zamanda Havana Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörüydü.

Görseli Büyüt

Tartışmasız yeteneği ve kabiliyeti, ayrıca hükümete olan sadakati nedeniyle 1990'lı yıllarda Che Guevara'nın ve 1967'de Bolivya'da onunla birlikte ölen savaşçıların kalıntılarının aranması ve kimliklerinin belirlenmesi görevini üstlendi.

Popi'nin hafızalara kazınmasının en önemli nedeni Küba Devrimi'nin kahramanları Che ve arkadaşlarının nerede olduğunu yorulmak bilmeden aramasıydı. 1995'te Ernesto "Che" Guevara'nın ailesi onu, 1967'de Bolivya'da suikasta uğrayan efsanevi gerilla savaşçısının kalıntılarını aramaktan sorumlu kişi olarak atadı. Görev yalnızca "Che"nin kalıntılarını değil, aynı zamanda Bolivya topraklarında ölen diğer Kübalı enternasyonalist savaşçıların kalıntılarını da bulmayı içeriyordu.

Görseli Büyüt

Guevara'nın kalıntılarını aramak zahmetliydi; çoğu zaman bulmanın mümkün olmayacağı düşünüldü. Ancak, "Popi"nin azmi örnek niteliğindeydi. González ve liderliğini yaptığı bilim insanları grubu, "Che"nin kalıntılarını bulmak için beş yıldan fazla zaman harcadı. Efsanevi Küba kahramanlarının kimliğini doğruladıktan sonra González ve ekibi, Küba'nın 30 yıldan uzun süredir talep ettiği cesetlerle Küba'ya geri döndü.

2022 yılında Matanzas'taki Süpertanker Üssü'ndeki yangın bölgesinde adli soruşturmalara liderlik etti.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Che Che Guevara Küba
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