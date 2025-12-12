İstanbul Çağlayan’daki Halkın Hukuk Bürosu’na dün sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan ÇHD’li avukat Naim Eminoğlu tutuklandı.

Polis ekipleri, ofiste yapılan arama sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi Eminoğlu’nu gözaltına alarak emniyete götürdü.

ÇHD, avukatın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eminoğlu’nun özellikle Kartalkaya otel yangını ve deprem dosyaları üzerinde çalıştığını, bu nedenle hedef alındığını belirtti. Dernek, Eminoğlu'nun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu.

Boğatekin:Naim’i yalnız bırakmayacağız

Avukat Hüseyin Boğatekin de Eminoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi:

"ÇHD ve HHB üyesi, Av. Naim Eminoğlu, birkaç gün evvel infaz yasa taslağını eleştiren bir videoda görüldü, konuşması ses getirdi ve bugün tutuklandı. Naim’le 2017’de Burhaniye hapishanesinde tanıştık. Henüz öğrenciyken tutuklanmıştı. Devrimci olmanın tevazu ve dürüstlüğünü kısa bir sohbet sırasında dahi rahatça görebileceğiniz bir emekçi. Onu, kaynağı belirsiz bir ihbar maili ile, Gülen cemaati üyeliğinden tutuklamak, açık bir komplodur. “Resmi öcü” ithamından korkup, komplo tutuklamasını kabul etmeyecek, Naim’i yalnız bırakmayacağız. Av. Naim Eminoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! Savunma susmadı, susmayacak!"

(EMK)