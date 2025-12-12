ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2025 08:37
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2025 08:42
1 dk Okuma

ÇHD’li Avukat Naim Eminoğlu tutuklandı

Eminoğlu, özellikle Kartalkaya otel yangını ve deprem dosyaları üzerinde çalışıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ÇHD’li Avukat Naim Eminoğlu tutuklandı
*Avukat Naim Eminoğlu

İstanbul Çağlayan’daki Halkın Hukuk Bürosu’na dün sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan ÇHD’li avukat Naim Eminoğlu tutuklandı.

Polis ekipleri, ofiste yapılan arama sırasında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi Eminoğlu’nu gözaltına alarak emniyete götürdü.

ÇHD, avukatın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eminoğlu’nun özellikle Kartalkaya otel yangını ve deprem dosyaları üzerinde çalıştığını, bu nedenle hedef alındığını belirtti.  Dernek, Eminoğlu'nun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu.

Boğatekin:Naim’i yalnız bırakmayacağız

Avukat Hüseyin Boğatekin de Eminoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi:

"ÇHD ve HHB üyesi, Av. Naim Eminoğlu, birkaç gün evvel infaz yasa taslağını eleştiren bir videoda görüldü, konuşması ses getirdi ve bugün tutuklandı. Naim’le 2017’de Burhaniye hapishanesinde tanıştık. Henüz öğrenciyken tutuklanmıştı. Devrimci olmanın tevazu ve dürüstlüğünü kısa bir sohbet sırasında dahi rahatça görebileceğiniz bir emekçi. Onu, kaynağı belirsiz bir ihbar maili ile, Gülen cemaati üyeliğinden tutuklamak, açık bir komplodur. “Resmi öcü” ithamından korkup, komplo tutuklamasını kabul etmeyecek, Naim’i yalnız bırakmayacağız. Av. Naim Eminoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! Savunma susmadı, susmayacak!"

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
naim eminoğlu hüseyin boğatekin çhd aukatları ÇHD
ilgili haberler
ÇHD'li avukat gözaltına alındı
10 Aralık 2025
/haber/chd-li-avukat-gozaltina-alindi-314357
ÇHD: İdare ve Gözlem Kurulları lağvedilmeli
5 Aralık 2025
/haber/chd-idare-ve-gozlem-kurullari-lagvedilmeli-314237
ÇHD: Ayakta sayımı kabul etmeyen tutsaklar darp ediliyor
7 Kasım 2025
/haber/chd-ayakta-sayimi-kabul-etmeyen-tutsaklar-darp-ediliyor-313303
ÇHD: İşkenceyi aklayan her karar yeni işkencelerin davetiyesidir
30 Ekim 2025
/haber/chd-iskenceyi-aklayan-her-karar-yeni-iskencelerin-davetiyesidir-313053
ÇHD'den 'açlık grevleri' açıklaması: Sağlık durumları kritik; sorumluluk bakanlıkta
28 Ekim 2025
/haber/chd-den-aclik-grevleri-aciklamasi-saglik-durumlari-kritik-sorumluluk-bakanlikta-312996
