ÇHD’den madendeki iş cinayetine suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Şirvan bakır madenindeki iş cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Siirt'te maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

ÇHD, Siirt'in Şirvan ilçesinde CİNER grubunca işletilen bakır madeninde, 17 Kasım 2016’da, 16 işçinin öngörülebilir olduğu tespit edilen şev kayması nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybettiğini, bu iş cinayetinin ardından madenin, CENGIZ grubuna bağlı Eti Bakır işletmesine devredildiğini belirtti:

“Maden sahasında bu sefer de 23 Kasım 2023’te ikisi mühendis olmak üzere 3 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.”

Siirt Madenindeki İş Cinayetinde İşletme Müdürü Tutuklandı

Dernek, iş cinayetinin tüm sorumlularının yargılanması ve delillerin sağlıklı şekilde toplanabilmesi için suç duyurusunda bulundu.

“Bilirkişi raporunda eksiklik ve ihmaller tespit edildi”

ÇHD’nin açıklamasında, daha önceki iş cinayetinin bilirkişi raporlarında, madendeki ihlallere değinildiği belirtildi:

“17 Kasım 2016’daki iş cinayetine ilişkin hazırlanan raporlar, yedi yıl önce 16 işçinin hayatını kaybettiği katliamın göz göre göre geldiğini göstermişti. ‘Aşırı yağışlı havalarda oluşabilecek kaya parçalarının düşmesi ve toprak kaymalarının olması ihtimaline karşı ana firmadan önlem alınması istenilmelidir. Bu süre içerisinde çalışmaların askıya alınması gerekmektedir’ uyarısına rağmen üretimin durdurulmadığı ve işçilerin tehlikeli şartlarda çalışmaya zorlandıkları anlaşılmıştı.

Bilirkişi raporunda birçok eksiklik ve ihmal tespit edilmiş ve yaşanan şev kaymasının öngörülebilir olduğu fakat tedbir alınmadığı değerlendirmesi yapılmıştı.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde Maden İşletme Sahası Müdürü hakkında 13 yıl 4 ay hapis, İşletme Baş Mühendisi hakkında 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca CİNER grubuna ait Park Enerji hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

23 Kasım 2023’te, saat 01:25 sularında 3 işçinin hayatını kaybettiği olayda ise vardiya değişimi öncesinde göçük ihtimalinin fark edildiği medyaya yansıyan bilgiler arasında. Her ne kadar göçük yeraltı galerisinde olsa da olaydan önceki iki gün boyunca bölgenin yoğun yağış aldığı da görülüyor.

İşveren ve işveren vekillerince etkili bir risk analizi yapılmadığı ve çalışmaların sadece üretim odaklı devam ettirildiği açık olmasına karşın, olağandışı bir hızda hazırlanan bilirkişi ön raporunda, ‘vefat edenlerin bulunmaması gereken yerde bulundukları, beklenmeyen yerde akma olayının gerçekleştiği, bu alanın tehlikeli alan olduğu’ şeklinde çelişkili ifadeler yer aldı.

Raporda ayrıca etkili bir risk analizi yapılmaması nedeniyle 7 yıl önce 16 işçi katledilmiş olmasına karşın olayda ‘ihmal olmadığı’ değerlendirmesi yapıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.”

ÇHD, iş cinayetinin üzeri deliller toplanmaksızın örtülmeye çalışıldığını açıkladı: “Soma, Ermenek ve Amasra'da olduğu gibi yaşanan katliamlarda tüm sorumlular tespit edilip adil bir yargı önünde hesap verene dek mücadele etmeye devam edeceğiz.” (AS)