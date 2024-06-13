ÇHD’den Adli Tıp hekimleri hakkında suç duyurusu çağrısı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, hasta mahpuslara verilen Adli Tıp Kurumu raporlarındaki hukuksuzluklara dair açıklama yaptı.

ÇHD, “hasta mahpuslar hakkında hukuka ve tıbba aykırı olarak ‘Hapishanede kalabilir’ raporu veren Adli Tıp Kurumu hekimleri hakkında, tabip odalarına, şikayet başvuruları yapma” çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

“Hapishanede kalabilir” raporları

Komisyon açıklamasında, siyasal iktidarın bilinçli politikası kapsamında hasta mahpusların tahliye edilmediğini belirtti.

Konunun bugüne dek çözümsüz bırakılmasındaki en temel nedenlerden birinin, “Adli Tıp Kurumu hekimlerinin hiçbir şekilde hapishanede kalamayacak durumda olan hasta mahpuslarla ilgili verdiği ‘hapishanede kalabilir’ raporları olduğunu” açıkladı.

“Tıp bilimi ile bağdaşmıyor”

ÇHD, Adli Tıp Kurumunun hasta mahpuslar meselesinde tıp bilimi ile bağdaşmayan özel saiklerle hareket ettiğini ifade etti:

“Bu kapsamda ‘Hapishanede kalabilir’ raporlarının altına imza atan hekimlerin de tıp bilimi, hekim etiği ile alakalarının olmadığı ve Hipokrat yemini çiğnedikleri noktasında şüphe bulunmamaktadır.”

Bu nedenle tabip odalarına çağrı yaparak hiçbir şekilde hapishanede kalamayacak durumda olan hasta mahpuslarla ilgili "hapishanede kalabilir" raporu veren Adli Tıp Kurumu hekimleri hakkında Tabip Odalarına şikayet başvuruları yapma çağrısı yaptı.

“Ailesi, vasisi veya avukatı başvuru yapabilir”

ÇHD, Hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hapishanede kalabilir raporu verilen hasta mahpusun bu raporu elinde olan veya rapora hukuken erişim sağlayabilecek durumda olan ailesi, hükümlü ise vasisi veya avukatı şikayet başvurusunu yapabilir” dedi.

“Şikayet başvurularını alacak olan Tabip Odaları, bu hekimlerle ilgili olarak disiplin soruşturması başlatabilir ve soruşturmalar sonucunda da Adli Tıp Kurumu hekimleri hakkında "meslekten men" cezası da dahil olmak üzere disiplin müeyyideleri uygulayabilir.”

Bakanlık onayı

Açıklamada, sürece dair şu bilgiler yer aldı:

“Adli Tıp Kurumu hekimlerinin statüleri gereği, Tabip Odalarının alacağı disiplin cezası kararları Bakanlığın onayına tabi olabilecektir. Ancak onay verilmediğinde idari yargı yolu açıktır.

Disiplin kararlarının Bakanlığın oluruna tabi olması bir tarafa, bu hekimlerle ilgili olarak Tabip Odalarının vereceği disiplin kararları başlı başına önemli bir işleve sahip olabilecektir. Tabip Odası tarafından verilecek bir disiplin kararının, hukuki sonuç doğurup doğurmamasının ötesinde Adli Tıp Kurumu hekimi üzerinde sonuçları olacağı kanımızca açıktır.”

ÇHD bu tür başvuruların tekil olmaktan çıkıp çok sayıda başvuru yapıldığında bunun önemli etkileri olacağını, hasta mahpuslar meselesinin çözümüne katkıda bulunacağını açıkladı.

(AS)