ÇHD’den 50. Yılında “Filistin” vurgusu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 2. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesini yayımladı.

50. Yaşını kutlayan dernek, bildirgede, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri Filistin’e düzenlediği saldırılara geniş yer ayırdı.

Filistin’de soykırımın devam ettiğini belirterek saldırganlıkla bölgenin yeniden şekillendirilmek istendiğini ifade ettiler:

“Emperyalist saldırganlık politikaları eliyle bölge yeniden şekillendirilmek istenmekte, bölge halklarına daha fazla kan, açlık, yoksulluk olarak faturası kesilecek savaşlara bayrak açılmak istenmektedir. ÇHD olarak hem uluslararası alanda hem de ulusal temsiliyetlerimizde Filistin halkının kendi kaderini tayin ve direniş hakkını koşulsuz ve amasız olarak savunmayı mücadelemizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu yönde yalnız şerh düşer değil, dönüştürücü bir rolü tüm temsiliyetlerimizde üstlenmeye devam edeceğiz.”

2016 yılında OHAL KHK’sıyla kapatılan dernek, 1974 ÇHD olarak yeniden kurulmuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği 50 yaşında

(AS)