Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde sabahın erken saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında, dernek üyesi avukatların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Dernek, gözaltına alınan üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğunu, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığını ve gözaltındaki kişilerin avukatlarıyla görüşmesinin engellendiğini belirtti.

ÇHD İzmir Şube Sekreteri Veysi Çetin ile dernek üyeleri Yemen Cankan, Emrah Kanbay, Göksel Akbaba, Erdoğan Akdoğdu ve avukat Bahattin Özdemir gözaltına alındı.

'Savunma hakkına yönelik saldırı'

ÇHD İzmir Şubesi, yazılı açıklamasında operasyonları toplumsal muhalefete yönelik baskıların devamı olarak değerlendirdi.

Dernek, üyelerinin evlerinde dijital materyallere el konulmasının avukatlık faaliyetlerinin kriminalize edilmek istendiğini gösterdiğini savundu.

Soruşturma dosyasına getirilen erişim kısıtlamasına ve avukatla görüşme hakkının engellenmesine tepki gösteren ÇHD, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma hakkına yönelik bu saldırı, iktidarın yargı eliyle yürüttüğü hukuksuzluğun, keyfiliğin ve hak ihlallerinin üzerini örtme çabasından başka bir şey değildir.”

Bu sabah İzmir merkezli operasyon kapsamında ÇHD İzmir Şube Sekreterimiz Veysi Çetin ile dernek üyelerimiz Yemen Cankan, Emrah Kanbay, Göksel Akbaba, Erdoğan Akdoğdu ve meslektaşımız Bahattin Özdemir gözaltına alınmıştır. Savunma hakkına yapılan saldırılara boyun eğmeyeceğiz! — Çağdaş Hukukçular Derneği (@Chdgnlmerkez1) November 17, 2026

ÇHD İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ve avukat Yunusemre Işık tutuklandı

'Savunmayı durduramayacaklar'

Soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle uygulanan kısıtlamaları eleştiren dernek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Soruşturmanın gizliliği adı altında yürütülen bu hukuk dışı politikalar, savunmayı durdurmayacaktır."

ÇHD İzmir Şubesi, gözaltına alınan avukatların, dernek üyelerinin ve diğer kişilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Dernek, hukuki süreci yakından takip edeceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Halkın ve ezilenlerin haklarını savunmaktan bir adım dahi geri atmayacağız.”

(NÖ)