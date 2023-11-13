ÇHD: Mülteci işçiler, “en kolay gözden çıkarılabilir” görülüyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani cinayeti hakkında yazılı açıklama yaptı.

Zonguldak’ta 10 Kasım’da ormanlık alanda yanmış bir erkek cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, cenazenin, Zonguldak Kırat Mahallesinde işletilen kaçak bir maden ocağında çalışan Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu tespit edildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak madeni işleten kişilerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

“Denetimde kapatılmasına karar verildi”

ÇHD, toplanan deliller ve haberlere yansıyan ifadelerin, “kaçak maden ocağında baygın halde bulunan Vezir Mohammad Nourtani’nin ocak işletmecileri tarafından hastaneye götürülmeyip öldürüldüğüni gösterildiğini” belirtti:

“Medyaya yansıyan soruşturma detaylarına göre, Nourtani'nin çalıştığı ocak, cinayetten 6 gün önce yapılan denetimde kapatılmasına karşın farklı bir noktadan ocak girişi açılarak çalışmaya devam edildi. Vezir Mohammad Nourtani'nin hayatını kaybetmesinin ardından basın kuruluşlarına gelen ihbarlar ise Zonguldak’taki kaçak maden ocaklarında 800'den fazla Afganistan vatandaşı işçinin güvencesiz şekilde çalıştırıldığını, yeterli denetimin yapılmadığını ve duruma göz yumulduğunu gösteriyor.”

Yine Zonguldak, yine ölüme terk etme

ÇHD, yine Zonguldak’ta meydana gelen başka bir işçinin ölümünü de hatırlattı:

“Şubat 2023’te 32 yaşındaki Tanju Eş isimli madenci, Zonguldak Kilimli'de kaçak olarak işletilen bir maden ocağının yakınında ölü olarak bulunmuş, ocakta çalışırken göçük altında kaldığı ve durumunun ağır olduğunun anlaşılması üzerine ocak sahipleri tarafından ocaktan uzak bir noktaya bırakılarak ölüme terk edildiği anlaşılmıştı. Yapılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli ise serbest bırakılarak bir cinayetin daha üzeri örtüldü.”

“Mülteci işçiler iş güvencesinden yoksun”

Hukukçuların açıklamasında, madenlerdeki iş cinayetlerine ve mülteci işçilerin durumuna dikkat çekildi:

“Soma, Ermenek, Amasra ve daha onlarca örneğini gördüğümüz ‘ruhsatlı’ maden ocaklarında dahi işçi güvenliği için gerekli önlemler alınmadan ve denetimler yapılmadan işçilerin çalıştırılması nedeniyle gerçekleşen katliamlarda yüzlerce işçi hayatını kaybetmişken, hiçbir iş güvenliği tedbirinin olmadığı kaçak ocaklarda çalışmak zorunda kalan işçiler, hastaneye dahi götürülmeden ölüme terk ediliyor, cenazeleri yok edilmek isteniyor.

“Çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye gelen; iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle ve sınırdışı edilme tehdidiyle çalışmak zorunda kalan mülteci işçilerin hayatları, işverenler tarafından ‘en kolay gözden çıkarılabilecek”’ ve ‘en düşük maliyet kalemi’ olarak görülüyor.”

ÇHD, Nourtani cinayetinin geçmiş dönemde üzeri örtülen kaçak ocak cinayetleri ile aynı sonu paylaşmaması için tüm sorumlular tespit edilip yargılanana kadar dosyayı takip edeceklerini ekledi.

Kaçak madende ölen göçmen işçinin cenazesi yakılmış halde bulundu

(AS)