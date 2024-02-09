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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 22:03
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 23:24
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ÇHD'li avukatlar Kozağaçlı, Şaraldı ve Ünsal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

6 Şubat'ta İstanbul'daki ÇHD Bürosuna düzenlenen operasyonda göz altına alınan dört avukattan üçü Cuma akşamı Savcılık sorgularının tamamlanmasından sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇHD'li avukatlar Kozağaçlı, Şaraldı ve Ünsal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
ÇHD üyeleri İstiklal Caddesi'nde yürüyüşte/Twitter

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez Yöneticisi Av. Betül Vangölü Kozağaçlı ve  ÇHD üyeleri Av. Seda Şaraldı ve Av. Didem Baydar Ünsal, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Avukatlar Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 309. Maddesini ihlal ile suçlanıyor.

6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan 96 kişiden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle hakimliğine sevk edilmişlerdi. 

TCK 309. Madde 

“Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması"nı öngörüyor. 

Avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ile ÇHD üyeleri Avukatlar Didem Baydar Ünsal, Seda Şaraldı ile Berrak Çağlar 6 Şubat’ta İstanbul'da Halkın Hukuk Bürosuna gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınmışlardı. 

Gözaltındaki ÇHD’li avukatlar için Ankara ve İstanbul’daki hukukçulardan açıklama
Gözaltındaki ÇHD’li avukatlar için Ankara ve İstanbul’daki hukukçulardan açıklama
8 Şubat 2024

Ankara ve İstanbul’da bir araya gelen hukukçular, meslektaşlarının İstanbul Adliyesine saldırı soruşturmasında gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu açıklamışlardı. 

(AEK)

ÇHD tutuklama gözaltılar
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