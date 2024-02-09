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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 22:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2024 08:51
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İSTANBUL ADLİYESİ SALDIRISI

ÇHD'li avukatlar Kozağaçlı, Şaraldı ve Ünsal dahil 48 kişi tutuklandı

6 Şubat'ta İstanbul'daki HHB Bürosuna düzenlenen operasyonda göz altına alınan dört avukattan üçünün de aralarında olduğu 48 kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ayrıca gözaltıları protesto eden paylaşımları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan 6 kişi de tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ÇHD'li avukatlar Kozağaçlı, Şaraldı ve Ünsal dahil 48 kişi tutuklandı
ÇHD üyeleri İstiklal Caddesi'nde yürüyüşte/Twitter

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez Yöneticisi Av. Betül Vangölü Kozağaçlı ve  ÇHD üyeleri Av. Seda Şaraldı ve Av. Didem Baydar Ünsal tutuklandı.

6 Şubat'ta İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan 96 kişiden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişlerdi. Hakimlik tutuklanması talep edilenlerin tümünü tutukladı.

Tutuklanan avukatlar TCK 309. Madde'yi ihlal ile suçlanıyor.

TCK 309. Madde 

“Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması"nı öngörüyor. 

Avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ile ÇHD üyeleri Avukatlar Didem Baydar Ünsal, Seda Şaraldı ile Berrak Çağlar 6 Şubat’ta İstanbul'da Halkın Hukuk Bürosuna gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınmışlardı. 

Gözaltındaki ÇHD’li avukatlar için Ankara ve İstanbul’daki hukukçulardan açıklama
Gözaltındaki ÇHD’li avukatlar için Ankara ve İstanbul’daki hukukçulardan açıklama
8 Şubat 2024

Ankara ve İstanbul’da bir araya gelen hukukçular, meslektaşlarının İstanbul Adliyesine saldırı soruşturmasında gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu açıklamışlardı. 

(AEK)

ÇHD tutuklama gözaltılar
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