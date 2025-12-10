ÇHD'li avukat gözaltına alındı

İstanbul'da Çağlayan'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu polis tarafından basıldı. Baskın sonrası Avukat Naim Eminoğlu gözaltına alındı.

Baskın ile ilgili Halkın Hukuk Bürosu'nın X hesabından yapılan paylaşımlarda, "Şu an da büromuz polis tarafından basılıyor! Büromuza yapılan baskında Av. Naim Eminoğlu gözaltına alındı. Komplolara teslim olmayacağız! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz" denildi.

Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yöneticisi de olan Eminoğlu için ÇHD tarafından ise "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu bu sabah siyasi şube polisleri tarafından bürosundan gözaltına alındı. Sürekli yeni suçlamalar icat edilse de hedef alınan Naim'in Kartalkaya davasında, deprem davalarında, devrimcilerin davalarında yaptığı avukatlıktır Susmadık, susmayacağız!" paylaşımı yapıldı.

Gözaltına alınan Eminoğlu siyasi davaların yanısıra, Kartalkaya yangınında ölenlerin yakınlarının, Kahramanmaraş Hacı Ömer Apartmanı ve Hatay Nilüfer Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin ve Beşiktaş'ta yapılan tadilat sırasında iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilerin avukatlığını yapıyor.

Emniyetten henüz gözaltı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

