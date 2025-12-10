ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 09:23
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 09:46
1 dk Okuma

ÇHD'li avukat gözaltına alındı

İstanbul'da avukatlık bürosuna baskın yapan polis bir avukatı gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ÇHD'li avukat gözaltına alındı

İstanbul'da Çağlayan'da bulunan Halkın Hukuk Bürosu polis tarafından basıldı. Baskın sonrası Avukat Naim Eminoğlu gözaltına alındı.

Baskın ile ilgili Halkın Hukuk Bürosu'nın X hesabından yapılan paylaşımlarda, "Şu an da büromuz polis tarafından basılıyor!  Büromuza yapılan baskında Av. Naim Eminoğlu gözaltına alındı. Komplolara teslim olmayacağız! Kahrolsun Faşizm Yaşasın Mücadelemiz" denildi.

Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yöneticisi de olan Eminoğlu için ÇHD tarafından ise "Şube yöneticimiz Av. Naim Eminoğlu bu sabah siyasi şube polisleri tarafından bürosundan gözaltına alındı. Sürekli yeni suçlamalar icat edilse de hedef alınan Naim'in Kartalkaya davasında, deprem davalarında, devrimcilerin davalarında yaptığı avukatlıktır Susmadık, susmayacağız!" paylaşımı yapıldı.

ÇHD: Ayakta sayımı kabul etmeyen tutsaklar darp ediliyor
ÇHD: Ayakta sayımı kabul etmeyen tutsaklar darp ediliyor
7 Kasım 2025
“Avukatlık mesleğini hak temelli sürdürmeye devam edeceğiz”
ÇHD'Lİ AVUKATLAR GÖZALTINDA
“Avukatlık mesleğini hak temelli sürdürmeye devam edeceğiz”
4 Temmuz 2024

Gözaltına alınan Eminoğlu siyasi davaların yanısıra, Kartalkaya yangınında ölenlerin yakınlarının, Kahramanmaraş Hacı Ömer Apartmanı ve Hatay Nilüfer Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin ve Beşiktaş'ta yapılan tadilat sırasında iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilerin avukatlığını yapıyor.

Emniyetten henüz gözaltı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

(Mİ)

halkın hukuk bürosu Kartalkaya Otel Yangını
ilgili haberler
78 kişinin öldüğü yangında Kartalkaya yangınında gerekçeli karar: Sanıklar riskleri bilerek yok saydı
8 Aralık 2025
/haber/78-kisinin-oldugu-yanginda-kartalkaya-yangininda-gerekceli-karar-saniklar-riskleri-bilerek-yok-saydi-314298
ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI
Kartalkaya otel yangınında üst yöneticilere 78 kez "olası kastla ölüme sebebiyet"ten 1950'şer yıl
15 Eylül 2025
/haber/kartalkaya-otel-yangininda-ust-yoneticilere-78-kez-olasi-kastla-olume-sebebiyet-ten-1950-ser-yil-311535
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını: Dokuz kişiye 22 yıl 6'şar ay hapis talebi
6 Haziran 2024
/haber/besiktastaki-gece-kulubu-yangini-dokuz-kisiye-22-yil-6-sar-ay-hapis-talebi-296217
İSİG Meclisi: Nisan ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti
10 Mayıs 2024
/haber/isig-meclisi-nisan-ayinda-en-az-163-isci-hayatini-kaybetti-295260
