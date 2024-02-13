ÇHD: Kurgu bir operasyon ile karşı karşıyayız

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul şubeleri, ÇHD’li ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarının tutuklanmasına dair basın toplantısı düzenledi.

MA’nın haberine göre, toplantıya, ÇHD ve ÖHD üyesi avukatların yanı sıra çok sayıda hukukçu katıldı. Toplantının yapıldığı salona, “Avukatlığın kriminalize edilmesine izin vermeyeceğiz” yazılı pankart asıldı.

“Evrak, CD gibi materyaller adeta yağmalandı”

Açıklamada basın metnini okuyan ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Çiğdem Akbulut, baskı ve zorbalıkla avukatları yıldıramayacaklarını belirterek, yalan ve dezenformasyona karşı gerçeği savunmaya devam edeceklerini dile getirdi:

“6 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan çatışma sonrası siyasi iktidar, içinde HHB’nin de yer aldığı birçok yasal kuruma operasyon düzenleyerek, 95 kişiyi gözaltına aldırdı. Derneğimiz Genel Merkez yöneticisi avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı ile üyelerimiz avukatlar Didem Baydar Ünsal, Seda Şaraldı ve Berrak Çağlar hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen, gözaltına alındı. HHB’nin kapısı kırılarak içeri girildi. Meslektaşlarımızın müvekkillerine ilişkin dosya içerikleri, evrak, CD gibi materyaller adeta yağmalandı.”

“Sorgu hakimliğinde polisler de hazır bulundu”

Gözaltı ve sonrasındaki hukuki sürecin bir keyfilikle ilerlediğini belirten Akbulut, “Meslektaşlarımız sorgu hakimliğinde savunmalarını gerçekleştirirken, salonda yüzlerinde kar maskesi olan silahlı terörle mücadele polisleri de hazır bulundu” diye konuştu.

Akbulut, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ölçüde keyfi bir sürecin sonunda meslektaşlarımız, Halkın Hukuk Bürosu'nda el konulduğu söylenen CD, flash bellek gibi materyallerin incelemesinin bitmemesi gerekçesi ile tutuklandı. Her ne kadar ana akım medya bu operasyonu ‘Çağlayan Adliyesi Operasyonu’ olarak adlandırıp, meslektaşlarımızın yaşanan çatışmayla bir ilgisi olduğu algısını yaratmaya çalışsa da, meslektaşlarımız hakkındaki tutuklama kararı da dahil evrak içeriğinde, bu tür bir delile dayanılmadığı gibi, böyle bir iddia dahi ileri sürülmedi. Ancak ana akım medya, siyasi iktidar eliyle kendisine servis edildiği şekliyle, masumiyet karinesini çiğneyerek, meslektaşlarımızla ilgili bu yalanı yaymaya inatla devam etti.”

“Avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliği ihlal edildi”

Meslektaşlarının aleyhinde tek bir delil olmadan tutuklandığını belirten Akbulut, bu tutuklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti:

“Bu uygulama en basit ifadesi ile kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlalidir. Kaldı ki, el konulan CD ve flash bellek içeriğinin meslektaşlarımızın müvekkillerinin dosyaları ile ilgili olduğu gözetildiğinde avukat-müvekkil ilişkisinin gizliliğinin de ihlal edildiği görülecektir.”

“Tek kişi hakkında karar vardı, tüm avukatlar alındı”

“Kurgu” bir operasyon ile karşı karşıya olduklarını vurgulayan Akbulut, “6 Şubat’ta 11.30 sıralarında bir silahlı çatışma gerçekleşti. Ardından saat 15.00 gibi HHB’ye savcı eşliğinde bir polis operasyonu gerçekleşti. Sadece Seda Şaraldı için yakalama kararı ile geliniyor. Seda hakkındaki yakalama kararının da somut hiçbir dayanağı bulunmamakta. Bu eylemle ne tür bir bağ kurulduğuna dair hiçbir gerekçesi olmayan bir karar… Bürodaki diğer üyelerimiz ve Genel Merkez yöneticimizi de de gözaltına alıyorlar” dedi.

Avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı ve Didem Baydar Ünsal, İstanbul Adliyesine yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gözaltındaki avukatlara çatışmadaki kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getiren Akbulut, “Büroda ele geçirilen dava dosyalarına dair yazılı içerik, görüntü ve dijital materyallerdi. Bunun dışında bir soru sorulmadı. 9 Şubat’ta adliyeye çıkartıldıklarında, bir yöneticilik suçlamasında bulunuldu ve 6 Şubat eylemini gerçekleştirenleri tanıyıp tanımadıkları soruldu. Hiçbir delil yok ellerinde. Geçerli delil dahi bulma, yaratma kaygısına bile girmemişler. Bunun bir kurgu olduğunu, arkadaşlarımızı beraat alıncaya kadar söylemek istiyoruz” diye konuştu.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta silahlı saldırı düzenleyen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ile o sırada adliye önünde bulunan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Halkın Hukuk Bürosundan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyesi olan avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal da dahil 96 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 53'ü tutuklandı.

(AS)