ÇHD: Kırşehir S Tipi’ndeki gardiyanların yakasında kamera bulunuyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Hapishane Komisyonu, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan Kırşehir S Tipi ve Kırşehir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevlerini ziyaret ederek ihlallere dair yazılı açıklama yaptı.

ÇHD’li avukatlar, Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevinden bu iki hapishaneye sevk edilen tutuklularla yaptıkları görüşmelerde, işkence ve pek çok hak ihlalinin yaşandığının ortaya çıktığını belirtti.

Bu ihlallere karşı yapılan suç duyurularının takipçisi olacaklarını açıkladılar.

“Işıklar geceleri açık tutuluyor” Açıklamada, Kırşehir S Tipi Hapishanesindeki hak ihlalleri ile işkence ve kötü muamele iddialarını şöyle sıraladılar: 27 Şubat’ta İstanbul’dan sevk edilen tutuklular darp ve kötü muameleye maruz kaldı. Olaydan sonra kötü muameleye maruz kalan tutuklular Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir S Tipi Hapishanesinde, diğer S Tipi hapishanelerde olduğu gibi, hücrenin alt katındaki ortak yaşam alanında kamera bulunuyor. Bu uygulama ile tutukluların özel yaşama saygı hakkı ihlal ediliyor.

Kırşehir S Tipi Hapishanesinde ayrıca bütün gardiyanların yakasında kamera bulunuyor. Bu uygulama ile de tutukluların özel yaşam hakları ihlal edilmektedir.

Ayrıca görüşme yapılan tutukluların muhalif gazete ve televizyon kanallarına erişimi engelleniyor. Tutuklular tarafından yazılan mektupların büyük bir kısmı mektup inceleme komisyonu tarafından gerekçesiz bir şekilde yasaklama kararlarına maruz kalıyor.

Kırşehir S Tipi Hapishanesinde hücrenin tuvalet, banyo ve mutfak kısımlarının bulunduğu ortak alanındaki ışıklar hücre dışından açılabiliyor. Görüşme yapılan tutuklular, ışıkların geceleri sürekli açık tutulduğunu ve kendilerinin kapatmak istediklerinde gardiyanların gece vakti hücre kapısını açarak içeri geldiklerini aktardı.

Tüm tutuklulara ağırlaştırılmış müebbet koşulları Kırşehir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesindeki ihlal iddialarını da şöyle anlattılar: Marmara Kapalı Hapishanesinden sürgün edilen ve İstanbul’daki bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 3 kişi hapishaneye getirildikleri ilk andan beri ayrı ve farklı bloklarda tek başlarına tutuluyor, tutuklulara açık bir şekilde tecrit uygulanıyor.

Görüşme yapılan tutuklulardan aynı zamanda Grup Yorum üyesi olan Rezzan Şengül, 26 Şubat’ta gardiyanlarca darp ve kötü muameleye maruz kaldı. Yapılan suç duyurusuyla ilgili şu ana kadar bir işlem yapılmadı.

Tüm tutuklular ağırlaştırılmış müebbet koşullarında tutuluyor. Günde sadece 1 saat havalandırma hakları var.

Her gün yapılan sabah ve akşam sayımlarında tutuklulara “tuvalet kapısını açmak” gibi dayatmalar yapılıyor. Aramalarda keyfi bir şekilde tüm hücre dağıtılıyor, eşyalar talan ediliyor.

Bu hapishanede de hücrelerin ışıkları dışardan açılabiliyor. Her saat başı, tecritte tek başına tutulan tutukluların hücresinin ışığı açılıyor, uyumaları engelleniyor.

Hapishanenin yeni açılmış olması nedeniyle ciddi bir su sorunu yaşanıyor. Şebeke suyu sık sık kesiliyor ve geldiği zamanda çamurlu akıyor.

Hapishanelerin mimarisi hakkında Kırşehir’deki hapishane kampüsü içinde 4 cezaevi bulunuyor. ÇHD, kampüs içerisinde bulunan 2 adet Yüksek Güvenlikli hapishanenin mimarisi ile Y Tipi Hapishanenin mimarisinin aynı olduğunun çıplak gözle dışardan bile anlaşıldığını belirtti: “Bu durum açık bir şekilde Adalet Bakanlığının Y Tipi Mimarisinde yapılan pek çok hapishaneye ‘Yüksek Güvenlikli’ ismi verilerek kamuoyundan Y Tipi hapishaneler gerçeğini gizlemeye çalıştığını gösteriyor. Adalet Bakanlığının sitesinde yer alan verilere göre, 17 adet Y Tipi Hapishane ile 21 adet Yüksek Güvenlikli adında hapishane var. Yüksek Güvenlikli ismi altında yapılan Hapishanelerin de Y Tipi mimarisinde olduğu düşünüldüğünde son dönemde 38 adet Y Tipi Hapishane açıldığı görülüyor.

(AS)