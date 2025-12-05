ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2025 16:38
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2025 17:02
ÇHD: İdare ve Gözlem Kurulları lağvedilmeli

ÇHD, onursal başkanları Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesinin ertelendiğini hatırlattı; aynı davadan tutuklu avukatların da serbest bırakılmasını ve İdare ve Gözlem Kurulu'nun lağvedilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

ÇHD: İdare ve Gözlem Kurulları lağvedilmeli

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Silivri Cezaevi'nde tutulan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın İdare ve Gözlem Kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Dernek şubesinde yapılan açıklamada, Kozağaçlı'nın fotoğrafları ve "Selçuk Kozağaçlı serbest bırakılsın" pankartı açıldı.

'Gölge mahkeme'lere dönüşen İdare ve Gözlem Kurulları: "Barışın gerçek sınavı tam burada veriliyor"
1 Aralık 2025

Açıklamayı okuyan Ankara Şube üyesi Nergiz Görnaz, Kozağaçlı'nın 16 Nisan'da tahliye edildikten sonra 17 Nisan'da tekrar tutuklandığı hatırlattı. Selçuk Kozağaçlı'yla 19 avukatın itirafçı tanık beyanlarıyla tutuklandığına işaret eden Görnaz, itirafçı tanıklığın yayılarak tüm siyasi yargılamaların esas delili haline getirildiğini ifade etti.

"Tahliyeler engellendi"

Görnaz, şunları ifade etti:

"Siyasi yargılamalarla tutsak edilen tüm devrimcilerin, muhaliflerin, ezilenlerin mahkeme kararları hızlı bir biçimde onanmakta, sonrasında da hapishanelerdeki İdare Gözlem Kurulu kararları ile tahliyeleri engellenmektedir. Koşullu salıverilme kararları ile tahliye edilen kişilerin itirazla yeniden tutuklamalarının da yaygınlaşabileceği gerçeği bugün hepimizin karşı karşıya olduğu bir tehdittir.

"Siyasal iktidarın siyasi davalarda sergilediği tutum, yönelttiği saldırıların biçimi çoğunlukla ortaklaşmakta, zaman içerisinde yerleşmekte ve yaygınlaşmaktadır. Koşullu salıverilme kararının kaldırılarak yeniden tutuklama kararı verilmesi de bu adaletsizlik zincirinin son halkasıdır. İdari Gözlem Kurulları derhal lağvedilmelidir."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Nergiz Görnaz selçuk kozağaçlı ÇHD İdare ve Gözlem Kurulu
