ÇHD'den Selçuk Kozağaçlı açıklaması: İktidar bize ‘pardon' dedi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanları Selçuk Kozağaçlı için bir açıklama yayımladı. ÇHD adına yapılan açıklamada Kozağaçlı’nın tahliyesinden bir gün sonra yeniden tutuklanmasını “hukuk katliamı” olarak nitelendirildi.

16 Nisan’da tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı, 17 Nisan’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeniden tutuklanması kararına karşı yapılan itiraz ise gerekçesiz reddedildi.

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ÇHD’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yargıtay tarafından onanan 10 yıl 15 aylık hapis cezasının ardından, tahliye edilme sürecinin hukuksuz biçimde engellendiği belirtildi.

“İktidar bize ‘pardon’ dedi”

Kozağaçlı’nın bir günlük tahliyesinin yargı sisteminin geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirten açıklamada, “Savcılık itirazında gerekçe olarak belirtilen ‘kişinin salıverilmesi sonrası toplumla bütünleşme süreci ve gelecek motivasyonu hakkında olumlu bir kanaat oluşmadığı’ şeklinde tarif edilen Selçuk Kozağaçlı’nın hapishane kapısından çıktığı ilk andan itibaren meslektaşlar, öğrenciler ve halk tarafından sahiplenilmesinin yarattığı coşku ve umuttan duyulan rahatsızlıktır. Siyasal iktidar tabiri caizse bizlere ‘Pardon, Selçuk Kozağaçlı iyi halli değilmiş’ demiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Kozağaçlı bizim ‘iyi’mizdir”

Açıklamada, Kozağaçlı’nın tahliyesinin toplumda yarattığı coşkunun iktidar çevrelerini rahatsız ettiği belirtilerek, “Onursal Başkanımız 2013 yılından beri ‘hükümsüz’ karara bugüne kadar nasıl direnmiş, bunca yıl sonra başı dik o hapishaneden çıkmışsa, elbet bir gün fiziken yeniden bizlerle olacaktır” denildi.

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ÇHD açıklamasının sonunda, “Selçuk Kozağaçlı bizim iyimizdir. Onların ‘iyi’ dediklerinin adını anmak bize zul gelir. Mücadelemizle, onurumuzla ördüğümüz geleneğin iyiliğini onların terazisi tartamaz” mesajı verildi.

Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesi ve yeniden tutuklanması sürecine dair açıklamamızı paylaşıyoruz. Av. Selçuk Kozağaçlı derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/eblNGXf9g4

Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesi ve yeniden tutuklanması sürecine dair açıklamamızı paylaşıyoruz. Av. Selçuk Kozağaçlı derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/eblNGXf9g4 — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 29, 2025

(AB)