ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 18:15
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 18:46
2 dk Okuma

ÇHD'den Selçuk Kozağaçlı açıklaması: İktidar bize ‘pardon' dedi

Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edildikten bir gün sonra yeniden tutuklanması kararına karşı yapılan itiraz gerekçesiz reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye anından görüntü

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanları Selçuk Kozağaçlı için bir açıklama yayımladı. ÇHD adına yapılan açıklamada Kozağaçlı’nın tahliyesinden bir gün sonra yeniden tutuklanmasını “hukuk katliamı” olarak nitelendirildi.

16 Nisan’da tahliye edilen Selçuk Kozağaçlı, 17 Nisan’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeniden tutuklanması kararına karşı yapılan itiraz ise gerekçesiz reddedildi.

Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğu kaldırılmadı
MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ
Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğu kaldırılmadı
28 Nisan 2025

ÇHD’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yargıtay tarafından onanan 10 yıl 15 aylık hapis cezasının ardından, tahliye edilme sürecinin hukuksuz biçimde engellendiği belirtildi.

“İktidar bize ‘pardon’ dedi”

Kozağaçlı’nın bir günlük tahliyesinin yargı sisteminin geldiği noktayı açıkça ortaya koyduğunu belirten açıklamada,  “Savcılık itirazında gerekçe olarak belirtilen ‘kişinin salıverilmesi sonrası toplumla bütünleşme süreci ve gelecek motivasyonu hakkında olumlu bir kanaat oluşmadığı’ şeklinde tarif edilen Selçuk Kozağaçlı’nın hapishane kapısından çıktığı ilk andan itibaren meslektaşlar, öğrenciler ve halk tarafından sahiplenilmesinin yarattığı coşku ve umuttan duyulan rahatsızlıktır. Siyasal iktidar tabiri caizse bizlere ‘Pardon, Selçuk Kozağaçlı iyi halli değilmiş’ demiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Kozağaçlı bizim ‘iyi’mizdir”

Açıklamada, Kozağaçlı’nın tahliyesinin toplumda yarattığı coşkunun iktidar çevrelerini rahatsız ettiği belirtilerek, “Onursal Başkanımız 2013 yılından beri ‘hükümsüz’ karara bugüne kadar nasıl direnmiş, bunca yıl sonra başı dik o hapishaneden çıkmışsa, elbet bir gün fiziken yeniden bizlerle olacaktır” denildi.

Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi
Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi
17 Nisan 2025

ÇHD açıklamasının sonunda, “Selçuk Kozağaçlı bizim iyimizdir. Onların ‘iyi’ dediklerinin adını anmak bize zul gelir. Mücadelemizle, onurumuzla ördüğümüz geleneğin iyiliğini onların terazisi tartamaz” mesajı verildi.

Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilmesi ve yeniden tutuklanması sürecine dair açıklamamızı paylaşıyoruz. Av. Selçuk Kozağaçlı derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/eblNGXf9g4

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
selçuk kozağaçlı ÇHD
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git