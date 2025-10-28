ÇHD'den 'açlık grevleri' açıklaması: Sağlık durumları kritik; sorumluluk bakanlıkta

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılması ve sevk istemiyle süresiz açlık grevinde olan tutsakların durumuna dikkat çekmek için Beyoğlu’nda bulunan dernek binalarında açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamaya çok sayıda avukat katılırken, "Serkan Onur Yılmaz 352 gündür ölüm orucunda! Serkan Onur Yılmaz’ın talepleri kabul edilsin" pankartı açıldı. Toplantıda, açıklamayı ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Doğa İncesu okudu.

Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"

"Olağan bir infaz rejimi"

Doğa İncesu, Y, S tipi ve diğer Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinin kapatılması için çeşitli yöntem ve biçimlerde tutsakların direnişleri devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kuyu tipi hapishaneler daha önceki raporlarımızda da açıkladığımız üzere 3 katlı olarak yapılan ağırlaştırılmış hapishanelerdir. Kuyu tipi hapishanelerde tutulan tutsaklar infaz kanuna aykırı olarak günde 1- 1 buçuk saat havalandırmaya çıkarılmaktadır. Yine infaz kanununda hücre cezasının en fazla 20 gün uygulanabileceği belirtilmiştir. Ancak kuyu tipi hapishanelerde sınırsız ve süresiz bir hücre cezası uygulanmaktadır.

"Kuyu tipi hapishanelerde hücreler güneş ve havanın girmemesi için özel olarak tasarlanmış olup camlarda ancak kalem ucunun geçebileceği kadar boşluklar bulunan teller bulunmaktadır. Tutsakların kitap-yayın ve sohbet gibi pek çok hakkı bu hapishanelerde gasp edilmektedir. Kırıkkale F Tipi gibi hapishaneler de kuyu tipi hapishane uygulamalarını hayata geçirmektedir. Bu durum kuyu tipi hapishanelerin olağan bir infaz rejimi haline getirilmeye çalışıldığını göstermektedir."

Mahpusların son durumu

Doğa İncesu, derneklerine yapılan başvurularda en az 15 tutsağın açlık grevinde olduğunu duyurdu. Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Serkan Onur Yılmaz’ın 352, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ayberk Demirdöğen’in 232, Çorlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde tutulan Fikret Akar'ın ise açlık grevi eyleminin 214’üncü gününde olduğunu hatırlattı.

Sağlık durumları kritik

Yılmaz ve Akar’ın durumunun kritik olduğunu vurgulayan Doğa İncesu, şu bilgileri paylaştı:

"Serkan Onur Yılmaz’ın ellerde ve ayaklarda sinir hasarından kaynaklı uyuşmalar artmıştır. Yılmaz ayak parmaklarını hissetmiyor. Nefes darlığı problemi her geçen gün artıyor. Gelinen aşamada Yılmaz yürüyememekte olup avukat görüşüne tekerlekli sandalye ile çıkmaktadır. Fikret Akar’ın durumu ise şöyle; Ellerde ve ayaklarda uyuşmalar başlamış ve her geçen gün artmakta. Özellikle eylemin 190’ınıncı gününden sonra sıvı tüketimi ve şeker tüketimi önemli miktarda düşmüştür. Kulak çınlaması ve tıkanması yaşamaktadır. Halsizlik, uyku bozukluğu, ayaklarda kasılma gibi pek çok sorun gözlemlenmiştir. Akar’ın kanser hastalığı geçirmiş olması ve ilerleyen yaşı sebebiyle hücre yıkımı daha hızlı bir şekilde gelişmektedir."

"Sorumluluk Adalet Bakanlığında"

Adalet Bakanlığının Yılmaz ve Akar'ın durumundan haberdar olduğunu söyleyen Doğa İncesu, "Bu bakımdan sağlık durumları kritik aşamaya geçmiş Fikret Akar ve Serkan Onur Yılmaz’ın taleplerinin bir an evvel kabul edilmesi ve gerekli sevk işlemlerinin yapılması gerekmektedir. ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak ölüm orucu ve açlık grevindeki tutsakların taleplerinin kabul edilebilir olduğunu ve sorumluluğun Adalet Bakanlığında olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

(AB)