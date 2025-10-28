ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 16:33
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 16:45
3 dk Okuma

ÇHD'den 'açlık grevleri' açıklaması: Sağlık durumları kritik; sorumluluk bakanlıkta

ÇHD, yaptığı açıklamada kuyu tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle açlık grevinde olan Fikret Akar ve Serkan Onur Yılmaz’ın sağlık durumunda geldiği aşamaya dikkat çekti. Dernek, Adalet Bakanlığının durumdan haberdar olduğunu ve sorumluluğun bakanlıkta olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ÇHD'den 'açlık grevleri' açıklaması: Sağlık durumları kritik; sorumluluk bakanlıkta

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılması ve sevk istemiyle süresiz açlık grevinde olan tutsakların durumuna dikkat çekmek için Beyoğlu’nda bulunan dernek binalarında açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamaya çok sayıda avukat katılırken, "Serkan Onur Yılmaz 352 gündür ölüm orucunda! Serkan Onur Yılmaz’ın talepleri kabul edilsin" pankartı açıldı. Toplantıda, açıklamayı ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Doğa İncesu okudu.

Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
23 Ekim 2025

"Olağan bir infaz rejimi"

Doğa İncesu, Y, S tipi ve diğer Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinin kapatılması için çeşitli yöntem ve biçimlerde tutsakların direnişleri devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kuyu tipi hapishaneler daha önceki raporlarımızda da açıkladığımız üzere 3 katlı olarak yapılan ağırlaştırılmış hapishanelerdir. Kuyu tipi hapishanelerde tutulan tutsaklar infaz kanuna aykırı olarak günde 1- 1 buçuk saat havalandırmaya çıkarılmaktadır. Yine infaz kanununda hücre cezasının en fazla 20 gün uygulanabileceği belirtilmiştir. Ancak kuyu tipi hapishanelerde sınırsız ve süresiz bir hücre cezası uygulanmaktadır.

"Kuyu tipi hapishanelerde hücreler güneş ve havanın girmemesi için özel olarak tasarlanmış olup camlarda ancak kalem ucunun geçebileceği kadar boşluklar bulunan teller bulunmaktadır. Tutsakların kitap-yayın ve sohbet gibi pek çok hakkı bu hapishanelerde gasp edilmektedir. Kırıkkale F Tipi gibi hapishaneler de kuyu tipi hapishane uygulamalarını hayata geçirmektedir. Bu durum kuyu tipi hapishanelerin olağan bir infaz rejimi haline getirilmeye çalışıldığını göstermektedir."

Mahpusların son durumu

Doğa İncesu, derneklerine yapılan başvurularda en az 15 tutsağın açlık grevinde olduğunu duyurdu. Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Serkan Onur Yılmaz’ın 352, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ayberk Demirdöğen’in 232, Çorlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi’nde tutulan Fikret Akar'ın ise açlık grevi eyleminin 214’üncü gününde olduğunu hatırlattı.

Sağlık durumları kritik

Yılmaz ve Akar’ın durumunun kritik olduğunu vurgulayan Doğa İncesu, şu bilgileri paylaştı:

"Serkan Onur Yılmaz’ın ellerde ve ayaklarda sinir hasarından kaynaklı uyuşmalar artmıştır. Yılmaz ayak parmaklarını hissetmiyor. Nefes darlığı problemi her geçen gün artıyor. Gelinen aşamada Yılmaz yürüyememekte olup avukat görüşüne tekerlekli sandalye ile çıkmaktadır. Fikret Akar’ın durumu ise şöyle; Ellerde ve ayaklarda uyuşmalar başlamış ve her geçen gün artmakta. Özellikle eylemin 190’ınıncı gününden sonra sıvı tüketimi ve şeker tüketimi önemli miktarda düşmüştür. Kulak çınlaması ve tıkanması yaşamaktadır. Halsizlik, uyku bozukluğu, ayaklarda kasılma gibi pek çok sorun gözlemlenmiştir. Akar’ın kanser hastalığı geçirmiş olması ve ilerleyen yaşı sebebiyle hücre yıkımı daha hızlı bir şekilde gelişmektedir."

"Sorumluluk Adalet Bakanlığında"

Adalet Bakanlığının Yılmaz ve Akar'ın durumundan haberdar olduğunu söyleyen Doğa İncesu, "Bu bakımdan sağlık durumları kritik aşamaya geçmiş Fikret Akar ve Serkan Onur Yılmaz’ın taleplerinin bir an evvel kabul edilmesi ve gerekli sevk işlemlerinin yapılması gerekmektedir. ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak ölüm orucu ve açlık grevindeki tutsakların taleplerinin kabul edilebilir olduğunu ve sorumluluğun Adalet Bakanlığında olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Serkan Onur Yılmaz ÇHD Kuyu Tipi Cezaevleri Fikret Akar açlık grevleri
ilgili haberler
Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
23 Ekim 2025
/haber/yeni-tahliye-olan-grup-yorum-gitaristi-anlatiyor-kuyu-tipi-cehennemi-312819
AVUKATLARIN SAVUNMA NÖBETİ BAŞLADI
Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan: Dayanışmanız Kuyu Tipi Cezaevi'nde güç veriyor
2 Ekim 2025
/haber/tutuklu-avukat-mehmet-pehlivan-dayanismaniz-kuyu-tipi-cezaevi-nde-guc-veriyor-312160
Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır
18 Eylül 2025
/haber/mahpus-kaya-kuyu-tipi-hapishaneyi-anlatti-en-agir-iskence-insanin-insandan-koparilmasidir-311657
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
11 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-kuyu-tipi-hapishaneler-insan-onuruyla-bagdasmiyor-311407
DÜŞÜNCE TECRİT ALTINDA
Sivil toplum hükümete kuyu tipi hapishanelerin kapatılması için çağrı yaptı
4 Eylül 2025
/haber/sivil-toplum-hukumete-kuyu-tipi-hapishanelerin-kapatilmasi-icin-cagri-yapti-311156
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor
21 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-cenevrede-bm-onunde-protesto-ediliyor-310677
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
6 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-tecritin-ve-izolasyonun-derinlestigi-yeni-cezaevi-rejimi-310160
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
12 Mart 2025
/haber/aclik-grevleri-145-gunu-asti-kuyu-tipi-hapishaneler-kapatilsin-305347
“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti
28 Ağustos 2024
/haber/kuyu-tipinde-aclik-grevi-150-gunu-gecti-299079
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yeni tahliye olan Grup Yorum gitaristi anlatıyor: "Kuyu tipi cehennemi"
23 Ekim 2025
/haber/yeni-tahliye-olan-grup-yorum-gitaristi-anlatiyor-kuyu-tipi-cehennemi-312819
AVUKATLARIN SAVUNMA NÖBETİ BAŞLADI
Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan: Dayanışmanız Kuyu Tipi Cezaevi'nde güç veriyor
2 Ekim 2025
/haber/tutuklu-avukat-mehmet-pehlivan-dayanismaniz-kuyu-tipi-cezaevi-nde-guc-veriyor-312160
Mahpus Kaya "kuyu tipi" hapishaneyi anlattı: En ağır işkence, insanın insandan koparılmasıdır
18 Eylül 2025
/haber/mahpus-kaya-kuyu-tipi-hapishaneyi-anlatti-en-agir-iskence-insanin-insandan-koparilmasidir-311657
İstanbul Barosu: Kuyu tipi hapishaneler insan onuruyla bağdaşmıyor
11 Eylül 2025
/haber/istanbul-barosu-kuyu-tipi-hapishaneler-insan-onuruyla-bagdasmiyor-311407
DÜŞÜNCE TECRİT ALTINDA
Sivil toplum hükümete kuyu tipi hapishanelerin kapatılması için çağrı yaptı
4 Eylül 2025
/haber/sivil-toplum-hukumete-kuyu-tipi-hapishanelerin-kapatilmasi-icin-cagri-yapti-311156
Kuyu tipi hapishaneler, Cenevre’de BM önünde protesto ediliyor
21 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-cenevrede-bm-onunde-protesto-ediliyor-310677
Kuyu tipi hapishaneler: Tecritin ve izolasyonun derinleştiği yeni cezaevi rejimi
6 Ağustos 2025
/haber/kuyu-tipi-hapishaneler-tecritin-ve-izolasyonun-derinlestigi-yeni-cezaevi-rejimi-310160
Açlık grevleri 145 günü aştı: Kuyu Tipi Hapishaneler kapatılsın
12 Mart 2025
/haber/aclik-grevleri-145-gunu-asti-kuyu-tipi-hapishaneler-kapatilsin-305347
“Kuyu tipi”nde açlık grevi 150 günü geçti
28 Ağustos 2024
/haber/kuyu-tipinde-aclik-grevi-150-gunu-gecti-299079
Sayfa Başına Git