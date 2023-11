ÇHD davasındaki hüküm, birinci yılında protesto edildi

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi/yöneticisi avukatlara verilen ceza hükmünün yıldönümünde tüm ÇHD şubeleri eş zamanlı olarak eylemler gerçekleştirildi.

ÇHD davasında yargılanan Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı’ya örgüt üyeliğinden 12’şer yıl, Oya Aslan’a 10,5 yılın yanı sıra propaganda cezaları verildi; diğer tüm avukatlara da 6 yıl 3 aya varan hapis cezalarına hükmedilmişti.

“Susmadık ve susmayacağız”

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi de bugün Ankara Adliyesi'ndeki Ankara Barosu odası önünde yaptığı basın açıklamasında, “sahte ve hukuka aykırı delillerle verilen kararların bozulması, tüm avukatların tahliye edilmesi ve avukatlık mesleği ile savunma makamı üzerindeki baskılara son verilmesi” talep edildi.

ÇHD davasında tebliğname: 100 klasörlük dosyaya bir haftada onama istendi

ÇHD Ankara Şubesi Başkanı, Avukat Ceren Yılmaz’ın okuduğu açıklama özetle şöyle:

“11 Kasım 2022 tarihinde derneğimiz üyesi ve meslektaşımız 19 avukat hakkında toplamda 150 yılı aşan hapis cezaları ile mahkumiyet kararı verilen yargılamanın birinci yılını dolduruyoruz. 2013 yılından itibaren hukuk tarihi açısından her aşaması ayrı bir faciaya sebep olan bu yargılama nedeniyle bugün 3 meslektaşımız, derneğimiz genel başkanı Selçuk Kozğaçalı, üyelerimiz Oya Aslan ve Barkın Timtik halen tutuklu. Şu an fiziki özgürlüğüne sahip olan meslektaşlarımız ise her an bir hapishane tehdidi ile karşı karşıya.

ÇHD davasında karar: Beraat ve tahliye yok

Yüzlerce klasörden oluşan dava dosyasında gerek ülkemizdeki hukuk mevzuatı gerekse de uluslararası mevzuat açısından doğmuş hak ihlallerini, hukuka aykırılıkları ve hatta yargı – kolluk eliyle işlenen suçları özetlemeye çalışsak bu metin de bir klasörü doldurur.

Gerçek, ilk günden bugüne kadar siyasi iradenin ÇHD’yi ve mesleğimizi hukuki olarak değil, tam da siyasetin içinden hedef aldığıdır. İlk gün, basılan bürolarda 11 kapı bulunduğu açık yalanını, hem de İstanbul Adliyesinde bir başsavcı vekiline söyletenler, derneğimizi ve meslektaşlarımızı fiili olarak çalışamaz hale getirmek istedi.

Savunduğumuz müvekkillerimizin listesini suç delili gibi dosyalarımıza koyanlar, esasen ülkedeki her bir muhalifi, sosyalisti, emekçiyi savunmasız bırakmak istedi. Genel başkanımız ve üyelerimize onlarca polisle işkence yaptıranlar, esasen işkenceye karşı verdiğimiz mücadeleyi bitirmek istedi.

SELÇUK KOZAĞAÇLI 2 BİN GÜNDÜR TUTUKLU Tespih

Bugün, yargılandığımız ve mahkum edildiğimiz, hapishanede dost ve meslektaşlarımıza yıllardır hasret duyduğumuz son 10 yılımıza bakıldığında, bizim de irade beyanımız kısa ve nettir: Susmadık ve susmayacağız.

Bugün de hak ihlallerinin sahnelendiği her bir adliyede, karakolda, işkence merkezinde, madende, göçükte, deprem enkazında biz varız ve var olmaya devam edeceğiz. Halkın, devrimcilerin, muhaliflerin savunmanlığını üstlendik, üstlenmeye devam edeceğiz. Mesleğimizi sınıfımız safında yapmaya devam edeceğiz. Tutsak arkadaşlarımızın özgürlüklerini alana ve hukuksuz mahkeme kararlarının her birini ortadan kaldırana kadar durmayacağız.”

(AS)