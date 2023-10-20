ÇHD davasında tebliğname: 100 klasörlük dosyaya bir haftada onama istendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın esasından inceleme yaparak avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’a verilen cezaların bir kısmının onanmasını, diğer sanıklar yönünden dosyanın istinafa gönderilmesini istedi.

ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Çiğdem Akbulut bianet’e yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 klasörlük dosyayla ilgili bir haftada yazılan tebliğnameyle ilgili, dosyada esastan inceleme yapıldığını oysa usul incelemesi yapıldığı takdirde tüm sanıklar üzerinden istinafa (Bölge Adliye Mahkemesi) gitmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Başsavcılığa iletilen tebliğname yanıtında da istinaf talebini dile getirdiler:

“İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hüküm kurulan ve daha sonra temyiz incelemesine uğrayan dosyadaki delil durumu İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde süren kovuşturmada değişiklik göstermiştir. Bu yönden temyiz incelemesi ile kurulan kanaatin yeniden değerlendirilmesi gerekmekte olup istinaf kanun yoluna gidilmelidir.”

Hayatını kaybeden Avukat Timtik’e onama istendi

Tebliğnamenin başında yargılanan Avukat Ebru Timtik’in hakkında, “27 Ağustos 2020 tarihinde vefat ettiği anlaşılmakla hakkındaki kamu davalarının TCK 64/1 ve CMK 223/8 maddeleri uyarınca ayrı ayrı düşürülmesi…” gerektiği belirtildi.

Ancak tebliğnamenin sonunda ise Ebru Timtik hakkında hükmedilen hapis cezasının onanması istendi:

“…sanık Ebru Timtik müdafinin, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine, hakkındaki tüm iddiaların çürütüldüğüne… dair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden 5271 sayılı CMK.nun 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine karar verilmesi talep olunur.”

Avukat Akbulut, “Başından bu yana, siyasi talimatlar ile yürütülen bir yargılama olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Hiçbir inceleme yapılmaksızın, geçiştirilen bir savcılık incelemesi söz konusu. Öyle ki, sevgili Ebru Timtik hakkında verilen ceza için öncelikle Ebru Timtik’in hayatını kaybettiği tespiti yapılmışken talep kısmında savcının Ebru Timtik hakkındaki cezanın onanmasını istediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“100 klasör bir haftada incelenmiş”

Avukat Çiğdem Akbulut, tebliğnamedeki talepleri de şöyle değerlendirdi:

“20 avukat hakkında 2012 yılında başlayan bir soruşturma, 2013 yılından itibaren devam eden bir yargılama söz konusu. Dosya fiziki olarak 100 klasörü geçmiş durumda. Yargılama aşamasında davanın esasına dair toplanılması gereken çok önemli delillere yönelik taleplerimiz vardı. Var olan ve meslektaşlarımızın aleyhine toplanmış olan delillerin hukuki mahiyetine dair değerlendirmelerimiz ve en önemlisi bunların gerçeğe aykırılığına dair ispat ve tespitlerimiz vardı. Dosya tüm bu itirazlarımıza rağmen karara çıkartılmıştı.

Kararda usulen itiraz ettiğimiz önemli bir konu da dosyanın tüm meslektaşlarımız için Yargıtay’a gönderilmesiydi ki bugün tebliğ aldığımız tebliğnamenin bir kısım meslektaşımız yönünden itirazlarımızı haklı bulduğunu görüyoruz. Ne var ki, tebliğnameyi kabul etmemiz mümkün değil.

Biraz önce bahsettiğim gibi, 100 klasörü aşmış bir dava dosyasından bahsediyoruz ve dosya 5 Mayıs’ta Yargıtay’a gönderildi. Buna karşı tebliğname tarihi 12 Mayıs. Onlarca klasörün, onlarca itirazın, bilirkişi raporlarının sadece 1 haftada incelenmiş, değerlendirilmiş olduğuna ikna olmamız mümkün değil.”

“İki avukatın dosyası istinafta hiç incelenmedi”

Tebliğnamede ayrıca, Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı hakkındaki “silahlı terör örgütüne üye olma suçuna yönelik hükümlerin incelenmesinde” temyiz istemlerinin reddedilmesi ve cezaların onanması istendi.

ÇHD davasında yargılanan Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı’ya örgüt üyeliğinden 12’şer yıl, Oya Aslan’a 10,5 yılın yanı sıra propaganda cezaları verildi; diğer tüm avukatlara da 6 yıl 3 aya varan hapis cezalarına hükmedilmişti.

Sanıklar Alper Tunga Saral, Avni Güçlü Sevimli, Efkan Bolaç, Gülvin Aydın Savran, Güray Dağ, Metin Narin, Mümin Özgür Gider, Naciye Demir, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Rahim Yılmaz, Selda Kaya, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi Özer, Şükriye Erden, Taylan Tanay hakkındaki hükümlerle ilgili de dosyanın istinafa gönderilmesi talep edildi.

“Daha önce istinaf incelemesi yapılmadı”

Sanık avukatlarının bugün Başsavcılığa verdiği dilekçede, Barkın Timtik ve Selçuk Kozağaçlı yönünden de daha önce istinaf incelemesi yapılmadığını altı çizildi:

“Temyiz incelemesine konu dosyada Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik için daha önce temyiz incelemesi yapılan ve hakkında bozma kararı verilen İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi dosyaları İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi dosyası ile birleşmiştir. Ne var ki daha eski tarihli olan ve hakkında hüküm kurulan dosya birleşen kısmın aksine hiçbir şekilde istinaf incelemesi görmemiştir.

Kurulan hüküm yalnız birleşen dosyaya dair değil, asıl dosyaya da aittir. Bu halde dosyanın doğrudan temyiz incelemesine tutulması Kozağaçlı ve Timtik için istinaf hakkının ellerinden alınması anlamına gelecektir.”

“Deliller ve tanıklar yeniden incelenmeli”

Tebliğname yanıtında ayrıca, deliller yönünden de istinaf mahkemesince inceleme ve kovuşturma yapılması gerektiği ifade edildi:

“Dosyada dinlenmeyen tanıklar, incelenmeyen dijital kütükler, gerçekleşmeyen keşiflere dair talepler bulunmaktadır. İstinaf mahkemesi yapabileceği bir incelemede yeniden tanık dinleyebilecek, incelemelerde bulunabilecek, yani yeniden kovuşturmaya girişebilecektir. Buna karşılık temyiz incelemesi ancak bir hukuki denetime imkan verdiğinden Kozağaçlı ve Timtik için davalarını esas yönünden savunabilme hakları istinaf mahkemesi önünde kalmamış olacaktır. Bu durum mahkemeye erişim hakkı ve hukuk güvenliğinin ihlali anlamına gelecektir.”

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(AS)