ÇHD: Ayakta sayımı kabul etmeyen tutsaklar darp ediliyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde yıllık hak ihlalleri raporunu düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

ÇHD İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, "Hapishanelerde tecrit ve hak gasplarına son" pankartı yer aldı.

3 AYLIK HAK İHLALİ RAPORU Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde bin 348 hak ihlali tespit edildi

Raporu açıklayan ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyon üyesi Ekrem Sürer, raporun; Kocaeli 1 ve 2 No'lu, Edirne F Tipi, Bakırköy Kadın Kapalı, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli cezaevlerinde tutsaklarla yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerle düzenlediğini belirtti.

"Ayakta sayım dayatması"

Birçok hak ihlali tespit ettiklerini ifade eden Sürer, şöyle konuştu:

"Bazı hapishanelerde sabah ve akşam sayımlarında tekmil ve ayakta sayım dayatması yapılmakta, kabul etmeyen tutuklular/hükümlüler dövülmekte ve haklarında disiplin cezaları verilmektedir. Hasta tutuklu ve hükümlüler sorunundaki mevcut seyir daha da kötüye gider vaziyette aynen devam etmekte olup, hasta tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılmamaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlülerinin infaz koşulları kabul edilemez durumdadır. Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve imza konan insan hakları sözleşme metinlerine aykırı olan mevcut duruma derhal son verilmeli, anılan hükümlülerin cezalarının infazında hükümlü haklarını ön plana çıkaran insani şartlar hayata geçirilmelidir."

Açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri

Hastaneye sevk sorunu, kitap sınırlaması gibi ihlallerinin de olduğunu vurgulayan Sürer, şöyle devam etti:

"Kuyu Tipi Hapishaneler sorunu Tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmara Bölgesi Hapishaneleri'nde de büyük bir hak ihlali olarak durmaktadır. Söz konusu hapishanelerin insan onuruna aykırı olarak inşa edilmesi ve tutsakların söz konusu hapishanelere istekleri dışında sürgün sevk edilmeleri söz konusu hak ihlallerinin sistematikleşmesine yol açmaktadır.

"Kuyu Tipi Hapishanelere karşı devam eden açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerine karşı Adalet Bakanlığı uzun bir süredir hareketsiz kalmıştır. Söz konusu taleplere ilişkin bir an evvel adım atılması ve tutsakların kuyu tipi olmayan hapishanelere sevk edilmesi gerekmektedir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde bulunan Çorlu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde bulunan Fikret Akar'ın sağlık durumu kritik bir evreye girmiştir. Tutsakların yaşam haklarının korunması için taleplerin bir an evvel kabul edilmesi gerekmektedir."

İdare ve Gözlem Kurulu'nun tahliye erteleme kararların devam ettiği, bu kararların "objektif" olmadığını belirten Sürer, tutsakların yayın ve haberleşme haklarının da ihlal edilmeye devam edildiğini kaydetti.

Mücadele vurgusu

ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyon üyesi Naim Eminoğlu ise sol sosyalist muhaliflerin gözlerinin cezaevlerinde olduğunu ve yaşanan hak ihlallerin son buluna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

(AB)