OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka dil modeli ChatGPT'ye dünya çapında erişim sağlanamıyor. Sosyal medya mesajlarına göre bazı kullanıcılar zor da olsa erişim sağladığını ama sorduğu sorulara yanıt alınamadığını belirtiyor.

Open AI firmasının internet sitesinde yer alan server durumu göstergesinde ise sorunun araştırıldığı bilgisi yer alıyor.

Hatanın neden kaynaklandığı şu an için belirsiz ve şirketten de resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bir süre önce de ChatGPT'de yapılan güncelleme sırasında kesinti yaşanmıştı.

(Mİ)