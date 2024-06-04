ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 11:44
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 11:49
1 dk Okuma

ChatGPT'ye dünya çapında erişim sağlanamıyor

Yapay zeka dil modeli uygulamaları içinde popüler olan ChatGPT'ye ulaşılamıyor. Bazı kullanıcılar ise siteye ulaşabilse bile sorulara yanıt alamadığını ifade ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ChatGPT'ye dünya çapında erişim sağlanamıyor

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka dil modeli ChatGPT'ye dünya çapında erişim sağlanamıyor. Sosyal medya mesajlarına göre bazı kullanıcılar zor da olsa erişim sağladığını ama sorduğu sorulara yanıt alınamadığını belirtiyor.

Open AI firmasının internet sitesinde yer alan server durumu göstergesinde ise sorunun araştırıldığı bilgisi yer alıyor. 

Hatanın neden kaynaklandığı şu an için belirsiz ve şirketten de resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bir süre önce de ChatGPT'de yapılan güncelleme sırasında kesinti yaşanmıştı.

(Mİ)

yapay zeka ChatGPT
Sayfa Başına Git