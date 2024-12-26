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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 23:05
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 23:46
1 dk Okuma

ChatGPT'de uzun süren çöküntü

Yaklaşık 12 saattir yapay zeka robotu ChatGPT ile küresel ölçekte ilişki kurulamıyor. Uygulamayı yükleyebilenler sorularına yanıt alamazken, bir bölüm kullanıcı da "dahili sunucu hatası" uyarısı alıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre, ChatGPT'yi haftada 100 milyon kullanıcı ziyaret ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ChatGPT'de uzun süren çöküntü
Down Detector'da ChatGPT için verilen bilgi

Yapay zeka robotu ChatGPT küresel ölçekte bir çok kullanıcı için halen erişilemez durumda.

Sosyal medyada söyleşi robotunun (chatbot) yüklendiğini ancak sorgulara yanıt veremediğini bildiren çok sayıda haberin yanında "dahili sunucu hatası" mesajı görüldüğünü bildiren haberler de dolaşımda.

Fotoğraf Bilgisi

Türkiya'de kaydedilen ChatGPT çöküntüleri

ABD'de kesintinin TSİ 09:30'da başladığı ve Down Detector'daki raporların artmaya yüz tuttuğu görülüyor. TSİ 22:00'de ChatGPT'yi işleten OpenAI şirketi, durum sayfasına bir güncelleme göndererek ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın "şu anda yüksek hata oranları yaşadığını" duyurdu.

22:18'de gönderilen bir güncellemede de, sorunun "yukarı akış sağlayıcısından kaynaklandığı" ve OpenAI'nın şu anda durumu izlediği belirtildi.

Erişimin ne zaman geri yükleneceğine dair bir bilgi verilmedi.

ChatGPT son birkaç ayda birkaç kez çöktü. OpenAI'nın aralık başında Sora'yı ChatGPT abonelerine yayınlamasından birkaç gün sonra, video oluşturma aracı ve ChatGPT saatlerce çöküş yaşamıştı. Haziranda da yapay zeka araçlarını etkileyen yaygın bir kesinti ChatGPT'nin çökmesine neden olmuştu.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ChatGPT
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