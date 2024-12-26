ChatGPT'de uzun süren çöküntü

Yapay zeka robotu ChatGPT küresel ölçekte bir çok kullanıcı için halen erişilemez durumda.

Sosyal medyada söyleşi robotunun (chatbot) yüklendiğini ancak sorgulara yanıt veremediğini bildiren çok sayıda haberin yanında "dahili sunucu hatası" mesajı görüldüğünü bildiren haberler de dolaşımda.

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Türkiya'de kaydedilen ChatGPT çöküntüleri

ABD'de kesintinin TSİ 09:30'da başladığı ve Down Detector'daki raporların artmaya yüz tuttuğu görülüyor. TSİ 22:00'de ChatGPT'yi işleten OpenAI şirketi, durum sayfasına bir güncelleme göndererek ChatGPT, API ve metinden videoya dönüştürme aracı Sora'nın "şu anda yüksek hata oranları yaşadığını" duyurdu.

22:18'de gönderilen bir güncellemede de, sorunun "yukarı akış sağlayıcısından kaynaklandığı" ve OpenAI'nın şu anda durumu izlediği belirtildi.

Erişimin ne zaman geri yükleneceğine dair bir bilgi verilmedi.

ChatGPT son birkaç ayda birkaç kez çöktü. OpenAI'nın aralık başında Sora'yı ChatGPT abonelerine yayınlamasından birkaç gün sonra, video oluşturma aracı ve ChatGPT saatlerce çöküş yaşamıştı. Haziranda da yapay zeka araçlarını etkileyen yaygın bir kesinti ChatGPT'nin çökmesine neden olmuştu.

(AEK)