Charlie Kirk'ün ölümüyle Amerikan sağı dizginlerinden boşandı: "Sol, yok edilmeli"

ABD Başkanı Trump militanı Charlie Kirk'ün dün ABD’de bir üniversitede konuştuğu sırada öldürürülmesi, Amerikan sağının sola yönelik sınır tanımaz bir saldırının başlama işaretini vermesine vesile oldu.

ABD'DE SİYASİ ŞİDDET TIRMANIYOR Trump militanı Charlie Kirk, üniversite etkinliğinde vurularak öldürüldü

Başkanın oğlu Donald Trump Jr. ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in de aralarında olduğu dostları ve siyasi müttefikleri Kirk'ün yasını tutarken sağdaki bazı kesimler muhafazakar aktivistin öldürülmesini fırsat bilerek sola sert müdahale çağrısında bulundu.

TIME dergisinin internet sayfasındaki habere göre, çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi'nde Kirk için yapılan sessiz saygı duruşunda bu cinayeti izleyecek sert siyasi ayrışmanın ilk fişekleri atıldı

Saygı duruşunun 30. Saniyesinde Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert, henüz kritik durumda hayatta olduğu bildirilen Kirk için sesli dua çağrısında bulundu: "Sessiz duaların sessiz sonuçlar doğuracağına inanıyorum" der demez aynı gün Colorado'da meydana gelen bir okul saldırısı için neden aynı törenin yapılmadığını soran bazı Demokratlarca yuhalandı.

Cumhuriyetçi Florida Temsilcisi Anna Paulina Luna, salonun öbür tarafından "Buna hepiniz sebep oldunuz," diye bağırınca bir Demokrat "[Bireysel] silahlanmaya karşı yasaları çıkarın!" diye yanıt verdi.

Demokrat New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez de, Kongre Binası dışında gazetecilere, "Bir politikacı bir eylemi sözle suçlamaya çalıştığında, eylemlerine ve siciline bakması gerekir," dedi. "Charlie Kirk suikastı, Amerika'da göze alamayacağımız siyasi kaos ve şiddet doğurma riskini taşıyor."

Kongrenin iki kanadındaki milletvekilleri de Kirk'ün öldürülmesini ve genel olarak siyasi şiddeti kınarken birçok Demokrat ABD'de silah kontrol önlemlerinin eksikliğini vurguladı. Başkan Donald Trump da dahil sağda birçok önde gelen şahsiyet suçu solun üstüne yıktı.

Sola saldırı Trump öncülüğünde çığ gibi büyüyor

Trump, Kirk'ün ölümüne ilişkin konuşmasında, "Charlie gibi harika Amerikalıları Naziler ve dünyanın en kötü seri katilleri ve suçlularıyla" karşılaştıran "radikal sol" söyleminin ABD’de günümüzde görülen “terörizmden doğrudan sorumlu" olduğunu iddia etti.

Trump, yalnızca Kirk'ün ölümünü sola yüklemekle kalmadı; aynı zamanda aralıkta New York'ta bir sağlık sektörü CEO'sunun öldürülmesinden ve 2017'de Kongre beyzbol antrenmanında Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise'ın yaralanmasına neden olan silahlı saldırıdan da solu sorumlu tuttu. Trump, "Radikal solun siyasi şiddeti çok fazla masum insana zarar verdi ve çok fazla can aldı," dedi.

"Yönetim[in], bu vahşete ve siyasi şiddete katkıda bulunan diğer herkesi, bunları finanse eden ve destekleyen kuruluşlar da dahil, bulaca[ğını]” söyledi.

TIME Trump’ın sözlerinin “sağda yaygın olarak paylaşılan bir duygu gibi görün[düğünü]" yazdı. Sosyal medyadaki popüler sağcı şahsiyetlerin, Kirk'ün ölümü ardından sola yönelik öfke dolu mesajlar paylaştığını ve bazılarının, mevcut durumu "savaşa" benzeterek sert bir yanıt verme çağrısında bulunduklarını sergiledi.

"Cinayet partisi"

Beyaz Saray’ın Genel Yönetim Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, X'te şöyle yazdı: "Bütün bu Liberallerin siyasi şiddeti kınadığını görmek gerçekten büyük bir keyif. Bize Hitler dediniz. Bize Nazi dediniz. Bize ırkçı dediniz. Elleriniz kanlı."

Sık sık sağcı görüşleri benimseyen teknoloji milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te "Sol, cinayet partisidir" diye yazdı.

Musk, mesajını, sermayedar ve siyasal aktivist Shaun Maguire'ın "Sol, son on yıldır bize sağdan gelecek şiddetin tehlikeleri konusunda ders verdi... Tehlike aslında soldaydı" mesajına yönelik yorum olarak paylaştı.

Solcuları “bir kerede ve sonsuza kadar susturmak”

Aşırı sağcı siyasal aktivist ve komplo teorisyeni Laura Loomer, "Sol teröristtir" diye yazdı. Loomer, Kirk'ün ölümünün yalnızca "daha hedefli" suikastların habercisi olduğunu ekledi. "Sırada siz de olabilirsiniz," diye uyardı. Başka bir paylaşımında ise "Bu çılgın solcuları susturmalıyız. Bir kez ve sonsuza dek. Sol, ulusal güvenlik tehdididir," dedi.

Kirk'ün vurulmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları olayı kutlayan paylaşımlar yaptı. Eski bir devlet okulu öğretmeni ve "woke karşıtı" eğitimci Kali Fontanilla, solculardan geldiğini iddia ettiği paylaşımlardan oluşan bir derlemeyi "Sol iğrenç!" başlığıyla paylaştı.

Britanya medyasının bilinen muhafazakâr TV yayıncısı Piers Morgan da Kirk'ün ölümüyle ilgili "utanç verici" olduğunu iddia ettiği haberleri eleştirerek, "woke sol, onlar hakkında her zaman şüphelendiğim her şeyi doğruluyor - iğrençler" dedi.

Sağcı medya kuruluşu Federalist'in Genel Müdürü ve kurucu ortağı Sean Davis, suçu Demokrat Parti'ye yükledi ve Demokrat Parti'yi "en fanatiklerinin siyasi rakiplerini öldürmekten çekinmeyecekleri bir yerel terör örgütü" olarak niteledi.

Muhafazakâr siyasi stratejist Joey Mannarino, "Demokrat Parti yerel bir terör örgütü olarak sınıflandırılmalı ve üyelerine ve liderlerine buna göre muamele edilmeli," diye yazdı. "Artık yeter."

Trump'ın uluorta konuşmaktan kaçınmayan yandaşlarından aktör James Woods, Kirk'ü solun "öldürdüğünü" söyledi. Woods, X'te "Sol, 'ulusal tartışmalar' istediğini söylüyor," diye yazdı. "Charlie Kirk tam da bunu yapmıştı. Aslanların ininde, hem de sol eğilimli mekanlarda, gerçeklerin ve sağduyunun galip gelmesini umarak. Ve onu bunun için öldürdüler." Woods, olanlar için "Bu silahlı şiddet değil. Demokrat şiddeti," diye yazmıştı.

"Bu bir savaş"

Sağdaki birçok kişi, Kirk'ün ölümünü bir savaş ilanıyla benzeştirdi.

X’te "Sol ve politikaları Amerika'yı bir iç savaşa sürüklüyor. Ve bunu istiyorlar. Tıpkı Demokrat Parti'nin ilk iç savaşımızı istediği gibi,” diye yazan Cumhuriyetçi Wisconsin Temsilcisi Derrick Van Orden, başka bir gönderisinde "Eldivenler çıktı," diye yazdı. Solu Naziler’e benzeterek, "Bundan sorumlu olan Kahverengi Gömlekliler'in üzerine güçlü bir intikam öfkesi yağsın," dedi. Başka bir gönderisinde ise, "Demokrat Parti, 21. yüzyıl İç Savaşı'nı körüklüyor. Başlattıkları son savaşın sonuçlarına bakarsanız, onları cesaretlendiririm," dedi.

2022'de, 20'si çocuk 26 kişinin ölümüne yol açan 2012 okul saldırısının sahte olduğu iddiası nedeniyle Sandy Hook katliamı mağduru ailelere 1 milyar doları aşkın tazminat ödemeye mahkum edilen aşırı sağcı radyo programı sunucusu ve komplo teorisyeni Alex Jones, InfoWars kanalındaki canlı yayında: "Bu bir savaş, bu bir savaş, bu bir savaş." Diye konuştu.

"Sol, şiddetiyle geliyor. Daha fazla saldırıyla geliyor. Ve kazanmalarına izin verir ve onlara boyun eğersek, buranın nasıl bir cehenneme dönüşeceğini hayal edebiliyoruz.” diyen Jones, X'te yayınlanan başka bir videoda, "Yani [onların] saldırılarından korkmuyoruz," dedi. Jones, verilecek yanıtın “[herkesin] dışarı çıkması [olduğunu]” ekledi. “Artık herkes Charlie Kirk olmalı."

"Sol bedelini ödemeli"

Bu arada, sağda başkaları, sola karşı federal hükümetin baskısından düpedüz şiddete varıncaya kadar misilleme çağrısında bulunuyordu.

Kirk'ün ölümü henüz doğrulanmadan önce Cumhuriyetçi Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene, X'te şöyle yazdı: "[Kirk'ün] hayatta kalması için dua ediyorum. Ve bu ülkenin ayağa kalkıp buna bir son vermesi için dua ediyorum."

Muhafazakâr Teksaslı rahip Joel Webbon, X'te şöyle yazdı: "Sol, zorlanana kadar durmayacak. Sağ güç kazanmalı, gücü elinde tutmalı ve gücü haklı bir şekilde kullanmalı."

Muhafazakâr podcast Restoring Order'ın sunucusu Patrick Casey, "Sola çekiç indirmenin zamanı geldi." diye yazdı.

Anonim sağcı X hesabı Oilfield Rando 220 bin takipçisine. "Artık Demokrat kentlere Ulusal Muhafız gönderilmesini istemiyorum.” diye yazdı. “Hava Kuvvetleri gönderilmesini istiyorum."

Etkili sağcı gazeteci Matt Forney, Nazilerin komünistleri suçlayıp bir dizi sivil özgürlüğü askıya almak için bahane olarak kullandığı 1933'teki Alman parlamentosuna düzenlenen kundaklama saldırısına atıfta bulunarak, "Charlie Kirk'ün suikaste uğraması, Amerikan’ın Reichstag yangınıdır," diye yazdı. "Sola karşı tam bir baskı zamanı. Her Demokrat politikacı tutuklanmalı ve parti RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act] kapsamında yasaklanmalıdır. Her liberal yorumcu susturulmalıdır. Skolastik terörizm. Buna onlar sebep oldu.”

Forney başka bir gönderisinde şöyle demişti: “Sol bedel ödemeli. Demokrat Parti'yi yasaklayın. CNN ve MSNBC'yi kapatın. Askeri mahkemeleri kapatın. Lindsay Graham'ın solundaysanız, hapse girmelisiniz. BUNA SİZ NEDEN OLDUNUZ.”

Muhafazakâr şöhretlerden Christopher Rufo, eski FBI Direktörü J. Edgar Hoover'ın 1960'larda sol gruplara ve Sivil Haklar Hareketi'ne yönelik baskılarına atfen "Yasaların sınırları içinde bu kaostan sorumlu olan herkesin arasına sızma, engelleme, tutuklama ve hapse atma zamanı geldi."

Wired'ın haberine göre, aşırı sağcı hükümet karşıtı milis örgütü Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes, InfoWars'ta Kirk'ün ölümü üzerine "Oath Keepers'ı yeniden inşa edeceğini ve tekrar koruma sağlayacağını" söyledi. Rhodes, Trump'ı "doğru olanı, gerekli olanı yapmaya" çağırdı. Bu çağrıya, "ülkedeki solun Amerika Birleşik Devletleri yasalarına açıkça isyan ettiğini ilan etmek" için İsyan Yasası'nı devreye sokmak da dahildi. Rhodes, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından kışkırtıcı komplo suçundan hüküm giymişti, ancak cezası Trump iktidara gelir gelmez hafifletilmişti.

ABD'nin Washington D.C.'deki geçici başsavcısı ve muhafazakâr aktivist Ed Martin, X'te paylaştığı bir gönderide incilin “Romalılar 12:19” ayetinden alıntı yaptı: "Çünkü şöyle yazılmıştır: 'İntikam Benimdir, karşılığını Ben Ödeyeceğim.'"

"Lomez" takma adını kullanan aşırı sağcı yayıncı Jonathan Keeperman, "Hiçbir şey ihtimal dışı değil. Ben böyle hissediyorum. Şu anda böyle hissediyorum. Hiçbir şey ihtimal dışı değil." dedi.

New York Times'a göre, aşırı sağcı Patriots.win web sitesinde "Demokratların yok oluş vakası" çağrıları ortaya çıktı.

Gerginliği yatıştırmaya çalışanlar

Bazı etkili sağcı şahsiyetlerse gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Nick Fuentes, "Şiddet ve nefret durmalı." diye yazdı. James Lindsay, "İki seçeneğimiz var, sadece iki. Bunlar arınma ve medeniyet. Charlie Kirk, medeniyetimiz var olsun diye yaşadı. Umarım Charlie Kirk, arınma ve kötülüğe sürüklenmemize neden olacak şekilde ölmezdi." diye yazdı.

Umutsuzlar

Ancak, Kirk'ün ölümüyle birlikte sağ ve sol arasındaki uçurumu barışçıl bir şekilde kapatma olasılığının artık ortadan kalktığını öne sürenler de vardı.

Aşırı sağcı Milo Yiannopoulos, "Önce tartışmayı denediğimizi ve bunun da olduğunu unutmayın," diye yazdı.

Sosyal medyada "captive dreamer" (tutsak hayalperest) adını kullanan Kanadalı bir beyaz milliyetçi, Kirk'ün tartışmalı konularda liberal üniversite öğrencileriyle tartışma tarzına gönderme yaparak, "Bu insanlarla tartışmak yok. Sohbet etmek yok," diye yazdı. "Sonsuza dek ezilmeleri gerekiyor."

Sağcı medya şirketi Blaze'in sunucularından Auron MacIntyre, "Aklın sesini boğazından vurdular," diye yazdı. "Şimdi mantıksız olma zamanı."

MacIntyre başka bir gönderisinde, "Yarın listeler görmek istiyorum," diye ekledi. "Antifa ve BLM gibi örgütlerdeki iç terör liderlerinin bir gece yarısı yakalandığını. Kapıların tekmelendiğini, FBI’ın pencerelerinden içeri girdiğini..."

Trump yönetiminin ilk dönem yetkilisi ve Baptist Liderlik Merkezi'nin yönetici direktörü William Wolfe, "Sol. Yok Edilmeli." başlıklı bir paylaşımda bulundu. Başka bir paylaşımında ise, "Demokratlar ve Sol ezilmeli. Cumhuriyetçilerin önümüzdeki on yıldaki hedefi sadece seçimleri kazanmak değil, Demokrat Parti'yi tamamen yok etmek ve altındaki toprağı tuzla buz etmek olmalı." diye ekledi.

Federalist'ten Davis, "Demokratlar Charlie'nin radikal olduğunu düşünüyorsa, sırada ne olduğunu bilmiyorlar." diye yazdı.

(AEK)