Charlie Hebdo katliamından 10 yıl sonra: Karikatürist hala hedef

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Fransa’da Charlie Hebdo’ya yönelik saldırının 10. yıldönümünde dünyada karikatür haklarına yönelik baskıları kınayan bir açıklama yaptı.

Çalışmaları nedeniyle öldürülen gazeteci ve karikatüristleri saygıyla anan RSF, karikatüristlerin ve kamuoyunu mizah yoluyla bilgilendirme özgürlüklerinin her zaman korunması gerektiğini hatırlattı.

Açıklamaya göre Çin'de ‘devleti yıkma’dan, Hindistan'da ‘mahkemeye saygısızlığa’, Tayland'da ‘majeste suçları’ndan Türkiye'de ‘müstehcenliğe’ ve bir dizi başka sahte suçlamayla kovuşturmaya kadar son on yılda yaşanan 20 simgesel vaka, dünyanın dört bir yanında hiciv gazetecilerinin karşılaştığı tehdit ve kısıtlamaların boyutunu gözler önüne seriyor.

Türkiye’den Musa Kart ve Zehra Ömeroğlu örnekleri

RSF açıklamada Türkiye’de karikatüre yönelik kısıtlamalar konusunda örnekler de verdi. RSF, Cumhuriyet gazetesi davasında 14 ay hapis yattıktan sonra halen adli kontrol altında tutulan karikatürist Musa Kart, Leman için çizdiği karikatür nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla yargılanan Zehra Ömeroğlu ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gıyaplarında yargılanan Charlie Hebdo dergisinin dört çalışanına atıf yaptı.

Bruttin: Demokrasiler bir milim bile geri adım atmamalı

II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'da medya çalışanlarına yönelik en büyük katliam olan Charlie Hebdo saldırıyla ilgili son 10 yıldır tehdit ve saldırılara rağmen çizerlerini bozmadığını belirten RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, “RSF, bilgi edinme hakkı için evrensel mücadelesini sürdüren bu editoryal ekibe saygılarını sunuyor ve demokrasilerin 'dinlerin aşağılanması'nı suç sayma girişimleri karşısında bir milim bile geri adım atmaması gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

Bruttin “Charlie Hebdo trajedisinden on yıl sonra, bu medya profesyonellerini ve mizahın gücüyle bilgilendirme özgürlüklerini korumak hala gereklidir, çünkü dünyanın her yerinde fanatikler, diktatörler ve güçlüler basının hiciv özgürlüğünü engellemek için karikatüristlere saldırmaya devam ediyor. Karikatür basınının bu baskı altında küçülmesine izin verilmemelidir” diye konuştu.

(HA)