Charlie Hebdo haberine 10 yıl sonra 3 ay 22 gün hapis cezası

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 yıl önce yayımlanan Charlie Hebdo haberi nedeniyle Sendika.Org yayın kurulu üyesi Ali Ergin Demirhan’a 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Demirhan, 2015’te Charlie Hebdo’nun Muhammed peygamberle ilgili karikatürüne yer veren gazete sayfalarının erişime engellenmesinden sonra derginin tüm sayısını Sendika.Org’da bastığı için “Dini değerleri aşağılama (TCK 216)” gerekçesiyle yargılanıyordu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2024’te T24, BirGün, İnternethaber ve Thelira gibi internet haber sitelerinin sayfalarının erişime engellenmesini “hak ihlali” saymış ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

AYM’nin kararının ardından Sendika.Org, Yeni Akit ve İslamcı provokatif sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Demirhan hakkında soruşturma başlattı. İki kez ifadeye çağrıldı.

Soruşturma Kasım 2024’te hazırlanan iddianameyle davaya dönüştü. Demirhan savunmasında mahkemeden provokatif hesapların isteğini değil Anayasa Mahkemesi kararını dikkate almasını talep etti.

Demirhan’ın avukatları da söz konusu haberde halkın bir kesiminin dini değerlerine hakaret bulmanın zorlama bir yorum olduğunu, İslam peygamberi Muhammed’in resmedilmesini suç saymanın da Anayasa’ya değil şeriat hukukuna göre bir hüküm olacağını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme Demirhan’a “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla 6 ay hapis cezası verdi. Ardından da 3 ay 22 güne indirdi.

Basılı eserler ve internet haber sitelerinde yayımlanan içeriklere ne kadar süre içerisinde dava açılabileceği Basın Kanunu’nda belirlenmiş durumda. Madde 26’ya göre günlük süreli yayınlar ve internet haber siteleri yönünden 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ay sınırlaması var. Ancak Ali Ergin Demirhan’a açılan dava yaklaşık 10 yıl öncesinde yayımlanan bir içeriğe ait.

Ne olmuştu?

Fransı’da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo, Müslümanların peygamberi Muhammed’e hakaret ettikleri iddiası üzerine kurulu bir propaganda kampanyasının ardından 7 Ocak 2015’te saldırıya uğradı. Derginin Paris’teki ofisine giden cihatçı militanlar 12 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi de yaraladı.

Katliamın ardından dergi “Her şey affedildi” üst başlığıyla ve Muhammed peygamberin göz yaşı döküp “Ben Charlie’yim” yazılı bir döviz tutarken resmedildiği bir kapakla çıktı. Bu dergi Türkçeleştirildi ve Sendika.Org’un da aralarında olduğu çok sayıda dijital ve basılı mecrada yayımlandı. Ardından da Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Şubat 2015 tarihli kararlarıyla peş peşe erişime engellendi.

Sansür, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Yüksek mahkeme ifade özgürlüğü ihlali kararı verince, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Şubat 2024 tarihli kararıyla 49 haberin erişim engeli kaldırıldı.

Mahkeme kararına konu olan içeriklerden biri de Sendika.Org’un “Mahkeme engelledi, sansür affedilmedi: İşte Türkçe Charlie Hebdo!” başlıklı haberiydi.

İfade Özgürlüğü Derneği, ilgili kararı Sendika.Org’un haber görseli eşliğinde paylaşmasının ardından Yeni Şafak gazetesi ve X’teki Daily Islamist isimli sayfa Sendika.Org’u hedef göstermeye başladı. Ardından da dava geldi.

Hedef gösterilen sendika.org: Gerici tehditler karşısında susmayacağız

(HA)