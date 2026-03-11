ÇGD, 2025’in Başarılı Gazeteci Ödülleri'ni açıkladı

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ni (2025)” açıkladı. Dernek, ödül duyurusunda gazeteciliğin ağır baskılar, soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür ve güvencesiz çalışma koşulları altında yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Gazetecilik suç değildir” dedi.

İktidarın gazeteciliği hedef aldığını, haberin peşine düşen, sorgulayan ve çekinmeden yazan gazetecilerin sosyal linçten yargı baskısına, ekonomik yaptırımlardan kurumsal sansüre kadar çok yönlü baskılarla karşı karşıya bırakıldığını belirten ÇGD, halkın haber alma hakkına yönelik müdahalelerin yalnızca basın ve ifade özgürlüğüne değil, demokratik düzene de zarar verdiği ifade etti.

Dernek, yıllardır sürdürdüğü “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri”nin, temel mesleki ilkeleri savunan gazetecilerle dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Ödüle değer görülen gazetecileri kutlarken, soruşturmalar, tutuklamalar ve ağırlaşan ekonomik koşullara rağmen mesleğini yapmayı sürdüren tüm gazetecilerin de bir ödülü hak ettiğini vurguladı.

Başta özgürlüğünden mahrum bırakılan gazeteciler olmak üzere, mesleklerini yaptıkları için bedel ödeyen tüm gazetecilere de dayanışma mesajı gönderdi.

Ödül alan gazeteciler şöyle:

Haber Ödülü

Mine Şenocaklı (Oksijen) – Fotoğraflar: Efekan Akyüz, Abdullah Tepeli

“Emeklilerin evi artık ucuz otel odaları!”

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

Burcu Karakaş, Anna Babinets, Yanina Korniienko (Agos)

“Türkiye’ye getirilen Ukraynalı yetimlere yönelik ihmal ve istismar zinciri”

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü

Can Öztürk (T24)

“Dönüştürme seansında taciz ve istismar iddiası; çocuklar suçladı”

Fundanur Öztürk (BBC Türkçe)

“Ankara’da seks karşılığında yardım: Hayır mağazasında cinsel taciz iddiası”

Rafet Genç Haber Ödülü

Oğulcan Özgenç (kaosgl.org)

Aile Bakanlığı’ndan genel müdürlüklere LGBTİ+ karşıtı "uyarı": “Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim kavramlarını kullanmayın”

Behzat Miser Haber Ödülü

Melis Yıldırım, Batuhan Dükel

Kamera: Eylem Ladin Değer, Cemal Berk Aytekin (ANKA Haber Ajansı)

Büyük Zafer’in 103. yıldönümü kutlanıyor

TV Haber Ödülü

Cengiz Karagöz (Halk TV)

“Kaymakam oğluyla tartışan 5 çocuğa karakolda darp!”

“Kavga ettikleri çocuğun babası kaymakam çıkınca hayatları karardı”

“Mezitli karakolunda yaşananlar kan dondurdu: Önce yanlış çocukları dövmüşler!”

Röportaj Ödülü

Furkan Karabay (BirGün)

“Vicdan da askıya alındı”

Yerel Haber Ödülü

Hülya Çetinkaya, Burak Necip Başar (gundemfethiye.com)

“Fethiye’de eski AK Parti Milletvekili Özyer’in otelinin önündeki tepe imar planına aykırı olarak yok edildi ve kanalın yönü değiştirildi”

İnceleme-Araştırma Ödülü

Sadık Güleç, Osman Çaklı (Tekin Yayınevi)

“Yeni Nesil Çeteler”

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü

Tunca Öğreten, Murat Baykara (VOYS Medya)

“Vatanda İşkence – Gizlenen Darp Raporlarının İzinde”

İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü

Ümit Bektaş (Reuters)

19 Mart sonrası başlayan Saraçhane eylemlerinde çektiği semazen fotoğrafı ile

Sayfa Tasarımı Ödülü

Kardelen Tatar Sinecan (BirGün)

8 Mart’ta “Bugün sayfa hazırlamaya vakit yok, hep birlikte mücadeleye” çağrısıyla hazırladığı sayfa ile

Karikatür Ödülü

Muzır Neşriyat (muzir.org)

Gazeteciler ve çizerlerin ortak üretimiyle ortaya çıkan çalışmalarla bu alanda önemli bir boşluğu doldurarak çizerlerin kalemini özgürce kullanabildiği kolektif bir alan yaratması nedeniyle

Dayanışma Ödülü

TELE1 ve TELE1 çalışanları

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanması ve ardından kanala anayasal haklar göz ardı edilerek kayyum atanması nedeniyle...

(HA)