Cezve'nin failine üst sınırdan hapis cezası

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" isimli kediyi işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan B.A ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme B.A hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.
Ne olmuştu?
2 Ağustos 2025'te Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede çalışan B.A, Cezve'yi eziyet ederek öldürmüştü.
Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber vermişti. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.
