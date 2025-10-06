ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 15:18
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 15:39
1 dk Okuma

Cezve'nin failine üst sınırdan hapis cezası

Cezve'yi öldüren B.A hakkında indirim uygulanmadan 3 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BİA Haber Merkezi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde "Cezve" isimli kediyi işkence ederek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan B.A ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme B.A hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Ne olmuştu?

2 Ağustos 2025'te Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede çalışan B.A, Cezve'yi eziyet ederek öldürmüştü.

Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber vermişti. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kedi hayvana şiddet başakşehir Hayvan Hakları
