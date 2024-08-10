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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 09:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 09:53
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Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boyunca ayrımcılığa maruz kalan sporcu “Bu zafer için sekiz yıl boyunca ABD'de, Avrupa'da, dünyanın her yerinde hazırlandım. Çok mutluyum,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks branşı kadınlar 66 kiloda dün (9 Ağustos) Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Imane Khelif, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. 

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

“Senin altının Cezayir’in altınıdır”

NBC News’te yer alan habere göre, Khelif zaferinin ardından “Bu zafer için sekiz yıl boyunca ABD'de, Avrupa'da, dünyanın her yerinde hazırlandım. Çok mutluyum,” dedi.

Khelif'in altın madalyası Cezayir'deki evinde de kutlandı ve Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, sporcunun tüm Cezayirlileri gururlandırdığını söyledi.

Tebboune yaptığı açıklamada, "Olimpiyat şampiyonu olarak hepimiz seninle gurur duyuyoruz Imane. Bugünkü zaferin Cezayir'e aittir ve senin altının Cezayir'in altınıdır," dedi.

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​​​​​​​Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 46. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda "gerekli uygunluk kriterlerini" karşılayamadığı iddiasıyla transfobik saiklerle diskalifiye edilmesi ve müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunuldu. (TY)

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