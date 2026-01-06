TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.01.2026 14:34 6 Çile 2026 14:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.01.2026 22:36 6 Çile 2026 22:36
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Cezayê nû yê girtîgehê li Selahattîn Demîrtaş hat birîn

Bi tohmeta ku “heqaret li Serokkomar kiriye” salek û 5 meh cezayê girtîgehê li Selahattîn Demîrtaş hat birîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Cezayê nû yê girtîgehê li Selahattîn Demîrtaş hat birîn

14emîn Dadgeha Cezayê ya Asliyeyê ya Mêrsînê bi tohmeta ku “heqaret li Serokkomar kiriye” salek û 5 meh û 15 roj cezayê girtîgehê li Hevserokê Giştî yê berê yê HDPê Selahattîn Demîrtaş birî.

Danişîna biryarê ya doza pêk hat. Demîrtaş ji ber axaftinên xwe yên di navbera salên 2015-2016an de bi tohmeta ku 'heqaret li serokkomar kiriyê' dihat darizandin.

Demîrtaş beşdarî danişîna dozê nebû û parêzerên wî beşdar bûn. Danişîn li 14emîn Dadgeha Cezayê ya Asliyeyê ya Mêrsînê pêk hat.

Dadgehê bi hinceta ku Demîrtaş di axaftinên xwe yên li Mêrsîn û Amedê de  'heqaret li serokkomar kiriye' salek û 5 meh û 15 roj cezayê girtîgehê lê birî.

Parêzerên Demîrtaş di danişînê de ji bo li dijî nêrîna dozger parastina xwe amade bikin daxwaza demeke zêde kirin.

Dadwer ji ber ku di danişîna berê de dema zêde dabû vê carê daxwaza parêzeran qebûl nekir

Li ser vê yekê parêzeran diyar kir ku mafê parastina adilane hatiye binpêkirin û daxwaza guhertina heyeta dadgehê kir. Dadwer ev daxwaz jî qebûl nekir.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Doza Selahattîn Demîrtaş danişîna doza demîrtaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê