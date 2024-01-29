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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 10:01
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 10:03
2 dk Okuma

"Cezasızlık politikaları nedeniyle saldırıların şiddetinin arttığı ortada"

DEM Parti, bir kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi’ndeki saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
"Cezasızlık politikaları nedeniyle saldırıların şiddetinin arttığı ortada"
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde dün (28 Ocak) gerçekleşen ve bir kişinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Önceki yıllarda da ibadethanelere, mezarlıklara ve okullara yönelik saldırılar olduğunu ve söz konusu saldırıların gerçek faillerinin cezalandırılmadığını söyleyen parti; saldırıya neden olanın ise iktidarın ayrımcı politikaları olduğunu söyledi.

Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
Santa Maria Kilisesi saldırısını IŞİD üstlendi
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“Gerçek failler”

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüleri Yüksel Mutlu ve Mahfuz Güleryüz’ün imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İktidarın ırkçı, ötekileştirici, ayrımcı politikası; halklar ve inançlar arasında kutuplaşmaya ve ayrışmaya neden olmuştur. Daha önce ibadethanelere, mezarlıklara ve okullara yönelik yapılan saldırıların gerçek failleri cezalandırılmamıştır. Cezasızlık politikaları nedeniyle saldırıların şiddetinin arttığı ortadadır. Öyle ki kiliseye yönelik saldırı da nefret siyaseti ve söyleminin bir sonucudur. 

“Bu coğrafyada yaşayan farklı inanç ve halklara yönelik baskılara karşı bizler DEM Parti olarak; inanç ve halkların eşit yurttaşlık temelinde yaşamaları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu saldırının tetikçileri dışında gerçek faillerin bulunması için de olayın takipçisi olacağız.  

“Yaşamını yitiren yurttaşın ailesine, Santa Maria Katolik Kilisesi cemaatine ve tüm Hıristiyan alemine başsağlığı dileriz.”

"IŞİD'in Dünü, Bugünü, Yarını"
"IŞİD'in Dünü, Bugünü, Yarını"
2 Ocak 2000

Tuncer Cihan isimli yurttaşın hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), saldırıyı “İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak” gerçekleştirdiğini belirtti. (TY)

Santa Maria Kilisesi saldırısı IŞİD dem parti
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