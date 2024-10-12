ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 12:55
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 13:00
3 dk Okuma

CUMARTESİ ANNELERİ CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

"Cezasızlığı bir yönetim tekniği olarak kullanan bir iktidar sorunu var"

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1020. hafta eyleminde Türkiye’de yargının nasıl işlediğine ve cezasızlığın nasıl ilmek ilmek örüldüğüne dikkat çekerek Kulp’ta gözaltında kaybedilen 11 köylünün dosyasını gündeme getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ChatGPT Bu fotoğraf, Cumartesi Anneleri’nin düzenlediği bir etkinlik veya protesto sırasında çekilmiş gibi görünüyor. Görselde, bir dizi kişi ellerinde kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını tutuyor. Her bir fotoğrafta, kaybolan kişilerin isimleri, resimleri ve "gözaltında kaybedildi" yazısı dikkat çekiyor. Kişiler genellikle yaşlı ve orta yaş grubunda, ancak genç katılımcılar da var. Bazı katılımcılar posterlerin yanına kırmızı karanfiller de iliştirmiş. Bu da genellikle kayıpları anma ve adalet talebini simgeliyor. Fotoğrafın çekildiği yer, büyük ihtimalle bir açık alan ve polis barikatlarıyla çevrili bir bölge. Arka planda Galatasaray Lisesi'nin bir kısmı ve "Polis" yazılı bariyerler görünmekte. Bu, fotoğrafın İstanbul Galatasaray Meydanı’nda çekildiğini düşündürüyor. Genel olarak, bu fotoğraf, kaybedilen yakınları için adalet arayan insanların sessiz ve güçlü bir protestosunu simgeliyor.
Fotoğraflar: İnsan Hakları Savunucusu Yüksel Uygun

Cumartesi Anneleri/İnsanları, “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle gerçekleştirdikleri eylemlerinin 1020. hafta buluşmasını bugün Galatasaray Meydanı'nda yaptı.

Açıklamada, “1020. haftamızda, 11 köylünün gözaltında kaybedilmesi ile ilgili 31 yıldır devam eden cezasızlığa son verilmesini; maddi gerçeğin açığa çıkartılarak bu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz” denildi.

“BM Kayıplar Sözleşmesi’ni uygulayın”

Haftanın açıklamasını Cumartesi İnsanları’ndan Nuray Çevirmen okudu. Çevirmen şöyle dedi:

“Türkiye’nin tarihindeki en büyük yargı krizini yaşadığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur’ dedi.

“Biz de diyoruz ki: Türkiye’de cezasızlık algısı değil; cezasızlığı bir yönetim tekniği olarak kullanan bir iktidar sorunu var!

“Hukuku, Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeleri değil, siyasi iradeyi takip eden bir yargı pratiği var. Adalet sistemini çürüten ve çöken siyasi iradenin yarattığı derin bir hukuk devleti krizi var.

“Kayıp yakınlarını sistematik bir inkâr ve cezasızlıkla karşı karşıya bırakan, onların sorunlarına çözüm bulma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler cezasızlığı ortadan kaldırmaktan söz edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz: Cezasızlığa son vermek istiyorsanız, önce bizi görün, duyun! İşe zorla kaybetmeleri bir suç olarak tanımlamakla başlayın, BM Kayıplar Sözleşmesi’ni imzalayarak ve uygulayarak.”

“Suçtan sorumlu olanlar cezalandırılsın”

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1020. hafta eyleminde Türkiye’de yargının nasıl işlediğine ve cezasızlığın nasıl ilmek ilmek örüldüğüne dikkat çekerek Kulp’ta gözaltında kaybedilen 11 köylünün dosyasına vurgu yaptı. Çevirmen, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

8 Ekim - 25 Ekim 1993 tarihleri arasında General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonda, Kulp ve Muş’a bağlı dağınık köy ve mezralardan çok sayıda köylü gözaltına alındı.

Askerlerin konuşlandığı Kulp Alaca köyü yakınlarındaki alana götürülen köylüler, iki hafta süren operasyon boyunca burada tutuldu. Bu süre zarfında aileleri onlara yiyecek götürdü. Köylülerden bazıları süreç içinde serbest bırakıldı. Ancak, operasyonun son gününe kadar tutulan 11 köylüden bir daha haber alınamadı.

Ailelerin tüm ilgili mercilere yaptıkları başvurular sonuçsuz kaldı. Diyarbakır DGM Başsavcılığı, etkin bir soruşturma yapmadan 29 Nisan 1997 tarihinde dosyada takipsizlik kararı verdi.

Oysa AİHM, 31 Mayıs 2001 tarihli kararında Türkiye’yi 11 kayıp kişinin ölümünden sorumlu olduğu ve etkili bir soruşturma yürütmediği için mahkûm etti. (Başvuru No: 23954/94)

Uzun süre boyunca yasak bölge ilan edilen Kepir mezrasında, 2004 yılında insan kemikleri bulundu. Ailelerin ve İHD’nin çabaları sonucunda, söz konusu kemikler Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimliklendirme çalışması sonucunda kemiklerin kaybolan köylülere ait olduğu kesinleşti.

Yapılan başvuru üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu iddiaları yerinde inceledi. Hazırlanan raporun sonuç bölümünde, “Komisyonumuz, Bolu Komando Tugayı’nın düzenlemiş olduğu operasyon sırasında bazı kişilerin gözaltına alındığına ve daha sonra kaybolduklarına kanaat getirmiştir” denildi.

Ailelerin ısrarlı başvuruları sonucunda 2013 yılında yeniden açılan soruşturmada, Diyarbakır Savcılığı’nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında 11 kez müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ancak, köylülere ait kalıntıların bir toplu mezarda bulunmasına, AİHM’in mahkûmiyet kararına ve TBMM raporuna rağmen, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 19 Eylül 2018 tarihinde sanığın beraati ile sonuçlandı.

Ailelerin istinaf başvuruları reddedildi. Bunun üzerine aileler, temyiz talebiyle Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, inceleme tamamlanmadan, evrensel hukuku yok sayarak, 19 Mart 2024 tarihinde dosyada zamanaşımından düşme kararı verdi. Aileler aynı yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

1020.haftamızda, 11 köylünün gözaltında kaybedilmesi ile ilgili 31 yıldır devam eden cezasızlığa son verilmesini; maddi gerçeğin açığa çıkarılarak bu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz.

Kaç yıl geçerse geçsin; Mehmet Salih Akdeniz, Celi Aziz Aydoğdu, Behçet Tutuş, Mehmet Şerif Avar, Hasan Avar, Bahri Şimşek, Mehmet Şah Atala, Turan Demir, Abdo Yamuk, Nusreddin Yerlikaya ve Ümit Taş için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten ve devletin evrensel hukuk normları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
cumartesi insanları cumartesi annleri kulp davası Kulp kayıp yakınları
ilgili haberler
"Kulp Davası Kararı, Hukuksuzluğun İlanı"
20 Eylül 2018
/haber/kulp-davasi-karari-hukuksuzlugun-ilani-200994
Cumartesi Anneleri/İnsanları: 29 yıldır soruyoruz Edip Aksoy ve Orhan Cingöz nerede?
6 Temmuz 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-29-yildir-soruyoruz-edip-aksoy-ve-orhan-cingoz-nerede-297215
1008. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları 32 yıldır soruyor: Hasan Gülünay nerede?
20 Temmuz 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-32-yildir-soruyor-hasan-gulunay-nerede-297681
1001. HAFTA EYLEMİ
Cumartesi Anneleri’ne 1001. haftada polis barikatı: Bulut ailesi için de adalet istiyoruz
1 Haziran 2024
/haber/cumartesi-annelerine-1001-haftada-polis-barikati-bulut-ailesi-icin-de-adalet-istiyoruz-296022
700. HAFTA DAVASI ERTELENDİ
Cumartesi Anneleri: Bu dava bir yargı tacizine dönüştü
13 Eylül 2024
/haber/cumartesi-anneleri-bu-dava-bir-yargi-tacizine-donustu-299636
Kulp Davası Referandumun Resmi Sonucunu Bekleyecek
25 Nisan 2017
/haber/kulp-davasi-referandumun-resmi-sonucunu-bekleyecek-185882
CUMARTESİ ANNELERİ/ İNSANLARI:
"Kulp Davasında Tuğgeneral için müebbet istendi beraat verildi"
16 Ekim 2021
/haber/kulp-davasinda-tuggeneral-icin-muebbet-istendi-beraat-verildi-251922
950. HAFTA DAVASI
Cumartesi Anneleri/İnsanları beraat etti
4 Ekim 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-beraat-etti-300413
Savcı, Kulp Davasının Tek Sanığının Beraatını İstedi
30 Mayıs 2018
/haber/savci-kulp-davasinin-tek-saniginin-beraatini-istedi-197692
Kulp Davası Tahir Elçi’siz Devam Edecek
7 Aralık 2015
/haber/kulp-davasi-tahir-elci-siz-devam-edecek-169949
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Kulp Davası Kararı, Hukuksuzluğun İlanı"
20 Eylül 2018
/haber/kulp-davasi-karari-hukuksuzlugun-ilani-200994
Cumartesi Anneleri/İnsanları: 29 yıldır soruyoruz Edip Aksoy ve Orhan Cingöz nerede?
6 Temmuz 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-29-yildir-soruyoruz-edip-aksoy-ve-orhan-cingoz-nerede-297215
1008. HAFTA
Cumartesi Anneleri/İnsanları 32 yıldır soruyor: Hasan Gülünay nerede?
20 Temmuz 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-32-yildir-soruyor-hasan-gulunay-nerede-297681
1001. HAFTA EYLEMİ
Cumartesi Anneleri’ne 1001. haftada polis barikatı: Bulut ailesi için de adalet istiyoruz
1 Haziran 2024
/haber/cumartesi-annelerine-1001-haftada-polis-barikati-bulut-ailesi-icin-de-adalet-istiyoruz-296022
700. HAFTA DAVASI ERTELENDİ
Cumartesi Anneleri: Bu dava bir yargı tacizine dönüştü
13 Eylül 2024
/haber/cumartesi-anneleri-bu-dava-bir-yargi-tacizine-donustu-299636
Kulp Davası Referandumun Resmi Sonucunu Bekleyecek
25 Nisan 2017
/haber/kulp-davasi-referandumun-resmi-sonucunu-bekleyecek-185882
CUMARTESİ ANNELERİ/ İNSANLARI:
"Kulp Davasında Tuğgeneral için müebbet istendi beraat verildi"
16 Ekim 2021
/haber/kulp-davasinda-tuggeneral-icin-muebbet-istendi-beraat-verildi-251922
950. HAFTA DAVASI
Cumartesi Anneleri/İnsanları beraat etti
4 Ekim 2024
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-beraat-etti-300413
Savcı, Kulp Davasının Tek Sanığının Beraatını İstedi
30 Mayıs 2018
/haber/savci-kulp-davasinin-tek-saniginin-beraatini-istedi-197692
Kulp Davası Tahir Elçi’siz Devam Edecek
7 Aralık 2015
/haber/kulp-davasi-tahir-elci-siz-devam-edecek-169949
Sayfa Başına Git