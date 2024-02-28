Cezası onandığı için cezaevine gönderilen gazeteci Diren Keser için eylem

DİSK Basın-İş Mersin Temsilciliği, 21 aylık hapis cezası kesinleştiği için gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderilen Pir Haber Ajansı (PİRHA) Mersin Muhabiri Diren Keser için eylem yaptı.

Meslektaşları için Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen Mersinli gazeteciler Keser’in cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi. Eyleme siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin ve inanç örgütlerinin temsilcileri de destek verdi.

Burada konuşan PİRHA Mersin Muhabiri Fatoş Sarıkaya, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun gereği olarak en önemli özgürlüklerden biri olduğunu söyledi.

"Hukukun üstünlüğü sadece kağıt üstünde"

Keser’in haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesini çıkarmaktan geri durmayan, halkın haber alma hakkı için mücadele eden bir gazeteci olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

“Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmiş devletlerde şeffaflık, kamu hizmetlerinde halka yakınlık, hakkaniyet gibi meselelerin hayata geçirilmesinin esas koşullarından biri bilgi edinme özgürlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat çeken ve trajikomik olan nokta ‘demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmiş devletlerde’ ibaresidir. Hukuksuzluğu en yüksek noktada yaşadığımız yıllar gözümüzün önündeyken, bu ibareyi sadece kağıt üzerinde okuyabiliyoruz.

Siyasal, toplumsal ve hukuksal alanda bu krizin en yoğun halini uygulayan iktidar tarafından ve yargı eliyle, her gün her saat kadınlar, gençler ve muhalifler başta olmak üzere; eşitlik, özgürlük, adalet ve barış isteyen, bu konuda mücadele veren bütün kesimler, düşmanca politikalarla susturulmaya ve cezalandırılmaya çalışılıyor. Tüm bunları yaparken yurttaşların, özellikle kendisine muhalefet edenlerin sesleri kısılmaya, susmayanlar ise cezalarla yıldırılmaya çalışılıyor. Bunun en yoğun halini yaşayan kesimlerden bir tanesi basın emekçileri oluyor.

Halkın haber alma hakkını savunan, doğru bilgi vermeyi ilke edinen, baskılar karşısında mücadeleyi elden bırakmayan bizler devlet aygıtının ve iktidarın hedef tahtasında her daim bulunur vaziyetteyiz. Meslektaşımıza verilen ceza da esasında özgür basına, doğru habere, muhalefetin sözüne, habercilik kimliğine verilmiş bir cezadır.”

"Diren için buradayız, burada olmaya devam edeceğiz"

Keser’in bildirim yapılmadan yakalama işlemi alınmasına da tepki gösteren Sarıkaya bunun ‘dürüst işlem ilkesine’ aykırı olduğunu aktardı.

Sarıkaya “Bizler, mesleğimizin ilkeleri önde olmakla beraber aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünü savunanlar olarak bu muamele karşısında sessiz kalmayacağız. Sosyal medya haberciliği sebebi ile cezanın alt sınırının çok üstünde bir hüküm ile karşı karşıya kalan Diren için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Örgütlenecek, sansürü delecek ve halkın haber alma hakkı mücadelesinin bayrağını yükselteceğiz” diye konuştu.

Sarıkaya sözlerini “Özgür basın susturulamayacak” diyerek sonlandırdı.

PİRHA Muhabiri Diren Keser cezaevinde

(HA)