Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasi tutuklular hariç birçok suçtan hükümlü binlerce kişinin tahliyesinin önünü açan ve dün Meclis’te kabul edilerek yasalaşan 11’inci Yargı Paketi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, kamuoyunda "Covid-19 affı" olarak bilinen düzenlemenin yasalaşmasının ardından cezaevlerinden tahliyelerin başladığını açıkladı.

Tunç, "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır" dedi.

Kimler kapsam dışı tutuldu?

Bakan Tunç, yasadan yararlanamayacak suçları da sıraladı:

"Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur."

11’inci Yargı Paketi’nin görüşmeleri dün Meclis Genel Kurulu’nda tamamlandı. Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından paket oylamaya sunuldu.

DEM Parti, siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılması ile kadınlara ve çocuklara yönelik suçlardan hükümlü kişilerin de tahliyesinin önünün açılması gerekçesiyle "çekimser" oy kullandı. CHP ise paketin reddi yönünde oy verdi. AKP ve MHP’nin kabul oyu verdiği pakete ilişkin oylamada, 274 milletvekili kabul, 77 milletvekili ise ret oyu kullandı. Böylece 11’inci Yargı Paketi kabul edildi.

Hangi düzenlemeler yer alıyor?

Meskun mahalde silahla ateş edenle verilecek ceza artırılacak. Bu suçun alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi cezada artırım nedeni olacak, bu durumda verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine ilgili hükme göre verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.

Trafikte yol kesenlere ceza

Trafikte yol kesme artık müstakil suç sayılacak ve bu suçu işleyenler hapis cezası alacak. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halindeyken durduran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Hesaplara el konulabilecek

Nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılıkla banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin suçların işlendiği hususunda makul şüphe bulunması halinde suçta kullanılan her türlü hesap 48 saate kadar askıya alınacak. Askıya alınan hesaptaki paralara el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde soruşturma veya kovuşturma evresinde sahibine iade edilecek.

Sahte hat kullanımının engellenmesi amacıyla yeni uygulamalar gündeme gelecek. Resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile elektronik kimlik doğrulama kabiliyetine sahip olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapılamayacak. Abonelik kaydı ancak çipli kimlik kartlarıyla gerçekleştirilebilecek. Abonelik kaydı için kişinin kimliği, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla teyit edilecek.

Covid-19 affı

Kamuoyunda "Covid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevindeki hükümlülerin açık cezaevine, açık cezaevindekilerin de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemenin kapsamı ve suç tarihi aralığında değişiklik yapılacak. Bu konuda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un geçici 10. maddesinde düzenlemeye gidilecek. Suç tarihi için kapsam genişletilecek, ancak düzenlemeden yararlandırılan suç kapsamı daraltılacak.

Kimler yararlanamayacak?

"Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları ile deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları" kapsam dışında tutulacak.

Daha önceki düzenleme 31 Temmuz 2023 itibarıyla suç işleyen hükümlüleri kapsıyordu. Yeni düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından cezaevinde bulunan hükümlüler de kapsama alınacak.

Denetimli serbestlik uygulaması

Belirlenen kapsamdaki suçlardan kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek. Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.

