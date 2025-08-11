Cezaevlerindeki Almanya yurttaşları tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı

Bugüne kadar görülmemiş sayıda Almanya yurttaşını cezaevlerine koyan Türkiye'de halen 144 Almanya vatandaşı tutuklu ya da seyahat yasakları nedeniyle ülkeden ayrılamıyor. Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut'un sorusuna karşılık Almanya hükümetinin resmi yanıtı böyle.

Akbulut, Alman hükümetini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a boyun eğmekle suçluyor. Akbulut, Almanya hükümetini "Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ısrarla savunmak yerine, Erdoğan'ın otoriter tutumu karşısında sin[mekle]" suçluyor.

Federal Dışişleri Bakanlığına göre, şu anda Türkiye'de 75 Almanya yurttaşı, mahkeme kararıyla tutuklu. Bu vakaların çoğu şiddet, uyuşturucu ve cinsel suç iddialarını içeriyor. 9 Almanya yurttaşı Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklu; bu yasalar Almanya ve AB'de açıklanması serbet olan görüşlerin ifadesini de suç sayıyor. Ayrıca, Almanya yurttaşlarının yargı kararıyla Türkiye'den ayrılmalarının yasaklandığı 69 vaka var. Bunun yanında Türkiye 2025 başından bu yana 33 Almanya yurttaşının ülkeye girişine izin vermedi.

2022'den bu yana vaka sayısı yüzde 28 arttı

Akbulut'un bulgularına göre, bu 144 vakayla birlikte Türkiye'de gözaltına alınan Almanya yurttaşların toplam sayısı "kaygı verici bir seviye"ye ulaştı. Üç yılda gözaltına alınan Almanyalı sayısı yaklaşık yüzde 28 arttı. 2022'de 104 Almanya yurttaşı gözaltına alındı veya ülkeden çıkış yasağı konuldu.

Federal Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye seyahat uyarısı

Federal Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki "keyfi" tutuklamalar konusunda seyahat uyarısında bulunuyor. Bu durumun, geçmişte ülkeye sorunsuz bir şekilde girip çıkabilen Almanya yurttaşlarını da etkilediğini belirtiyor: "Türk kolluk kuvvetleri[nin], yeterli ön soruşturma olmaksızın Almanya'da ikamet eden ve cezai kovuşturmaların hedefi olabilecek kişileri [içeren] kapsamlı listeler tut[tuğu anlaşılıyor]."

"Türkiye'deki katı yasalar ölümcül olabilir"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de [benimsenen] geniş tanımlı terörle mücadele yasasına ek olarak, "dezenformasyonla mücadele yasası"nın da Türkiye'yi ziyaret eden Almanlar için ölümcül olabileceğini açıklıyor. Türkiye'nin, bu yasayla "kolluk kuvvetlerinin asılsız ve ülkenin güvenliği, kamu düzeni veya halk sağlığı için tehdit olarak nitelediği ifadelerin yayılmasını" engellediğini ileri sürüyor.

Almanya'daki gösterilere katılmak veya Almanya'da yasal olarak faaliyet gösteren bir Kürt derneğine üye olmak da Türkiye'ye seyahat eden Almanya yurttaşları için tutuklama ve seyahat yasağı gerekçesi olabiliyor. Akbulut, "sadece Kürt kültürüne ve diline bağlılıkları veya Erdoğan hakkındaki eleştirel açıklamaları nedeniyle tutuklanma tehdidi altında olan Almanlar" tanıdığını söyledi.

