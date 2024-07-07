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Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2024 15:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2024 15:33
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“Cezaevlerinde kapasite aşıldı, mahpuslar yerde yatıyor”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu raporuna göre, Maltepe L Tipi Cezaevi’nde görevli bir personel hakkında, işkence ve kötü muamele iddiasıyla son bir yıl içinde CİMER’e 16 şikayet yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Cezaevlerinde kapasite aşıldı, mahpuslar yerde yatıyor”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Maltepe L Tipi Cezaevi ve Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlere dair rapor yayımladı.

MA’nın haberine göre, raporda, kapasitesi 1760 olan Maltepe L Tipi Cezaevi’nde 2 bin 188 tutuklunun tutulduğu kaydedildi.

Kapasitenin aşılmasından ötürü mahpusların bir kısmının yerde yattığı aktarılan raporda, 28 kişilik koğuşlarda 40’tan fazla tutuklunun bulunduğu belirtildi.

CİMER’e bir yılda 16 işkence şikayeti

Cezaevinde sadece bir çamaşır makinesinin bulunduğu ve bunun da suça sürüklenen çocuklar ile hasta tutukluların kullanmasına izin verildiği ifade edilen raporda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) cezaevinde görevli bir personel hakkında işkence ve kötü muamele iddiasıyla son bir yıl içinde 16 şikayet yapıldığı ancak söz konusu personel hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği yer aldı.

“Tuvalet ve banyo engelli kullanımına uygun değil”

Raporda, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’nde de benzer birçok ihlalin söz konusu olduğu belirtildi.

Kapasitesi 1212 olan Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’nde 1334 tutuklunun bulunduğu kaydedilen raporda, hasta ve engelli tutuklulara ayrılan koğuşların uygun olmadığı, hem tuvalet hem de banyo olarak kullanılan alanların engelli kullanımına uygun olmadığı aktarıldı.

İhlaller

Raporda, Maltepe L Tipi Cezaevi’nde yaşanan diğer hak ihlalleri şöyle sıralandı:

·       Görevli personelin insan hakları, kişiler arası iletişim ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almadığı,

·       Bir koğuşun yatakhane kısmında böcek bulunduğu, ilaçlamanın yetersiz olduğu,

·       Doku hasarı ve travma önleyici odada bulunan tuvaletin, kameraların görüş açısında bulunduğu,

·       Doku hasarı ve travma önleyici odada tutuklunun kendine zarar verebileceği floresan lamba bulunması,

·       Çamaşırların koridorlarda kurutulmasının zaten kalabalık olan koğuşlarda havalandırmanın olumsuz etkilediği,

·       Hasta ve engelli tutuklular için ayrı bir koğuşun bulunmadığı, banyo ve tuvaletlerde tutamaç bulunmadığı görüldü.

Raporda, Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlalleri de şöyle sıralandı:

·       Görevli personelin insan hakları, kişiler arası iletişim ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almadığı,

·       Kadın tutukluların kullanabileceği kurutma makinasının olmadığı,

·       Doku hasarı ve travma önleyici odalarda kameraların tuvaleti görüntülediği,

·       Arama odalarında tek kullanımlık önlüklerin bulunmaması, aramanın mevzuata uygun yapılmaması,

·       Tutukluların geçici koğuşta uzun süre bekletildiği görüldü.

(AS)

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/haber/turkiye-cezaevi-nufusu-artisinda-avrupa-birincisi-296247
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/haber/ihd-hapishanelerde-gecen-yil-en-az-23-bin-899-ihlal-tespit-edildi-296081
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