Cezaevleri raporu: Tecrit toplumsal barışa saldırıdır

İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ile Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER), Kürkçüler F Tipi ve Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Haziran-Eylül ayları arasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladıklar raporu kamuoyu ile paylaştı.

İHD Adana Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan rapor, tutsaklarla yüz yüze yapılan görüşmeler, gönderilen mektuplar ve başvurular sonucu hazırlandı.

Fotoğraf: MA

Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, raporda ilk olarak Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki ihlallere değinildi. Tutsakların en temel sağlık hakkının sistematik biçimde engellendiği belirtilen raporda, ağız içi arama dayatmasını kabul etmeyen tutsakların sevklerinin yapılmadığı gibi disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalındığı aktarıldı. Hem Suluca hem de Kürkçüler Cezaevi’nde tutsaklara verilen su kotasına dikkat çekilen raporda, suların kirli ve kireçli aktığı kaydedildi.

Raporda, tutsakların hem içme hem temizlik ihtiyaçları için aynı suyu kullanmak zorunda kaldıkları, bu nedenle kantinden pahalı içme suyu almak zorunda kaldıkları belirtildi. Yemeklerin besin değerinin düşük, hijyensiz ve porsiyonlarının yetersiz olduğu da aktarılan raporda, özel beslenme gerektiren hasta tutsakların durumlarının ise göz ardı edildiği ifade edildi.

"Tecrit ağırlaştırılıyor"

Tek kişilik hücrelerde 23 saat kapalı tutulan tutsakların sadece bir saat havalandırmaya çıkabildiği aktarılan raporda, havalandırmaya da aynı koridordaki 4 ila 6 kişinin çıkabildiği, bu uygulamanın da “tam tecrit koşulları” anlamına geldiği belirtildi. Cezaevindeki ihlaller, keyfi uygulama, disiplin cezaları, Kürtçe kitap ve gazete yasağı, telefon görüşlerinin engellenmesi ve kargoların teslim edilmemesi olarak sıralandı.

Suluca Cezaevi’nin “kuyu tipi” yapısının insan sağlığını tehdit eder boyutta olduğuna dikkat çekilen raporda, odaların 8x5 adım büyüklüğünde, pencerelerin 30x40 cm olduğu ve sık tel kafeslerle çevrili bulunduğu belirtildi. Bu durumun ise hem gün ışığı hem de hava akışını ciddi şekilde engellediği, cezaevinin adeta beton bir tabut haline geldiği kaydedildi.

Kürkçüler F Tipi Cezaevi

Kürkçüler F Cezaevi’nde de benzer hak ihlallerinin yaşandığı belirtilen raporda, tutsakların atölye ve sosyal etkinliklerden yoksun bırakıldığı, ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerin birbirleriyle görüştürülmediği, ağız içi arama dayatmasının sürdüğü aktarıldı.

Raporun sonuç bölümünde cezaevlerinin sistematik tecrit ve izolasyon alanlarına dönüştüğü vurgulandı. Adalet Bakanlığı, barolar ve insan hakları kurumlarına acil inceleme çağrısı yapıldı. İHD Adana Şubesi ve ÖHD Adana Temsilciliği, raporun yalnızca iki cezaeviyle sınırlı olmadığını, Türkiye genelindeki yüksek güvenlikli hapishanelerde benzer koşulların yaygın hale geldiğini belirterek, “Hapishaneler insan onuruna uygun hale getirilmelidir” çağrısında bulundu.

Raporun paylaşılması sonra ortak açıklamayı ÖHD üyesi Aziz Sarı okudu.

"Tecrit toplumsal barışa saldırıdır"

Halkların ve inanç topluluklarının toplumsal barış, adalet ve demokratik çözüm talebini kararlılıkla dile getirdiğini belirten Sarı, şunları söyledi:

“Ancak özellikle hapishanelerde sistematik olarak uygulanan baskı ve tecrit politikaları, bu umutlara doğrudan saldırmaktadır” dedi. Bu politikaların yalnızca tutsakları değil, toplumun tamamını hedef aldığının altını çizen Sarı, “Bugün hapishaneler, mahpusların yaşam hakkını ve onurunu hedef alan bir tecrit ve işkence mekanı rolünden çıkarılmamıştır. Tecrit, toplumsal barışa doğrudan saldırıdır.”

Talepler

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak cezaevleriyle ilgili acil adımlar atılmasını isteyen Sarı, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Mahpuslar üzerindeki tecrit koşulları koşulsuz kaldırılmalı. İşkence, kötü muamele ve keyfi infaz uygulamaları sona erdirilmeli. Gözlem kurulları eliyle yürütülen ideolojik sorgulamalar son bulmalı. Kürtçe dâhil tüm anadillerde iletişim özgürlüğü tanınmalı. Hasta mahpuslar serbest bırakılmalı, sağlık hakkı cezaevi idaresinin keyfiyetine bırakılmamalı. Toplumsal barış ve demokrasi, halkların eşitliğini tanıyan, geçmişle yüzleşen ve adaleti güvence altına alan bir hukukla mümkündür. Hiçbir baskı, şiddet ve inkâr politikası bu haklı ve onurlu talebi bastıramayacaktır."

(AB)