Cezaevleri raporu: En temel insani haklar dahi askıya alındı

TUHAY-DER, ÖHD, Van Barosu, SES ve Van-Hakkâri Tabip Odası, 9 farklı cezaevine yönelik gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından rapor hazırladı. Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda açıklanan raporda Van F, Van, Ahlat, Beşikdüzü T, Patnos, Kalkandere, Giresun Espiye L ve Iğdır S Tipi cezaevlerindeki ağır hak ihlallerine dikkat çekildi.

Temel haklar ihlal edildi

Raporu kamuoyuna açıklayan ÖHD üyesi Özgür Ecer, tutukluların sağlık hakkı, haberleşme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere birçok temel hakkının ihlal edildiğini söyledi. Ecer’in aktardığına göre, bazı cezaevlerinde hastane sevkleri yapılmıyor; tutuklular, ağız içi arama ve kelepçe uygulamasını reddettikleri gerekçesiyle tedaviye erişemiyor.

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Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, raporda ayrıca Kürtçe kitap ve mektupların “tercüme edilmediği” gerekçesiyle tutuklulara verilmediği, kitap sayısının 3 ile 10 arasında sınırlandığı, muhalif gazete ve televizyonların tutuklulara ulaştırılmadığı ifade edildi. Pandemi gerekçesiyle yasaklanan sosyal faaliyetlerin halen sürdüğü, bu durumun tutukluların tamamen izole edilmesine yol açtığı vurgulandı.

Cezaevlerinde keyfi uygulamalar artıyor

Rapora göre, cezaevlerinde yapılan rutin oda aramaları amacını aşarak baskı aracına dönüştü. Tutuklulara askeri nizam dayatıldığı, odaların eşyalarının dağıtıldığı aktarıldı. Görüntülü telefon görüşmeleri ise altyapı yetersizliği bahanesiyle reddedilirken, adi suçlardan hükümlü olanlara bu hakkın tanındığı belirtildi.

Patnos L Tipi kapatılmalı

Hazırlanan raporda yer alan çözüm önerileri arasında, özellikle rutubetli ve yaşanamayacak koşullara sahip Patnos L Tipi Cezaevi’nin derhal kapatılması çağrısı öne çıktı. Ayrıca Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nın keyfi kararlarla tahliyeleri engellediği, bu nedenle bu kurulların yetkilerinin sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Tutukluların kitap, gazete ve dergilere erişiminin sağlanması, sosyal etkinliklerin yeniden başlatılması ve ağır hasta tutuklular için alternatif infaz yollarının acilen devreye sokulması da raporda yer alan diğer öneriler arasında yer aldı.

(AB)