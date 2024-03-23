Cezaeviyle ilgili basında çıkan haberler nedeniyle 4 mahpusa dava

Samsun Bafra T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kalan 4 mahpus hakkında 2012-2019 yılları arasında yaşanan hak ihlallerine karşı katıldıkları protestolar, duruma ilişkin ilgili resmi kurum ve sivil toplum örgütlerine gönderdikleri bilgilendirme faksları, yine bunlara dair basında çıkan haberler ve dışarıda yapılan basın açıklamaları nedeniyle dava açıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serbest Süleyman, Ercan Yakut, Lezhat Değirmenci ve Mehmet Yıldırım isimli mahpuslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma devam ederken bu isimlerden Lezhat Değirmenci ve Mehmet Yıldırım cezalarının infazını tamamladıkları için tahliye olsa da, 4 isim hakkında “örgüt üyeliği” suçlaması iddianame hazırlandı.

Hazırlanan 49 sayfalık iddianamenin büyük bölümü PKK tarihine, geçirdiği değişim evrelerine örgütün cezaevi yapılanmalarına ayrıldı. Mahpusların suçlama konusu yapılan eylemlerinde “örgüt talimatları” doğrultusunda hareket ettikleri ileri sürüldü.

Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile 4 ismin 7 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.