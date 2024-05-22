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Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 17:34
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 22:24
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“Cezaevine gönderdiği mektup” nedeniyle tutuklu olan hasta mahpusun davasına çağrı

Eren Odabaş’ın yargılandığı davanın duruşması 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.45'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
“Cezaevine gönderdiği mektup” nedeniyle tutuklu olan hasta mahpusun davasına çağrı
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, Marmara 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan hasta mahpus Eren Odabaş için Beyoğlu’ndaki dernek binasında basın toplantısı düzenledi. 

“Cezaevine yazdığı mektup örgüt üyeliği delili oldu”

Toplantıda ilk olarak konuşan Odabaş’ın avukatı Görgün Danacı, 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde yapılan saldırı sonuncunda Eren Odabaş’ın gözaltına alındığını söyledi, şöyle devam etti: 

“İddianame hazırlanıp davanın 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmasının ardından gördük ki hukuken herhangi bir delil yok. Cezaevine yazdığı mektup bile örgüt üyesi olduğu iddiası ile delil olmuş. Soruşturma sürerken savcı dosyanın ayrılmasına karar veriyor ve 26 ağır ceza mahkemesine gönderiliyor.” 

“Bu hukuksuzluklar bu ülkede sıkça görülüyor. Ayrıca müvekkilim kanser hastası müvekkilim hakkında tahliye kararı verilmedi. Heyet raporu talebinde bulunmamıza rağmen Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ‘cezaevinde kalmasında sakınca yoktur’ raporu hazırlandı. Tüm bunlar sağlık hakkında erişimi elinden alınan müvekkilin ciddi anlamda haklarının gasp edilmesine neden oldu yarın duruşması gerçekleşecek.” 

“Her gün dilekçe verdim kimse sesimizi duymadı”

Özge Odabaş da eşinin eşinin cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti:

“Bugün buraya Silivri’den geldim hapishaneden. Eşimin yanında görüşteyken bir tarafı üzerine oturuyor bir tarafında tümör var. Tümör olan bacağı artık hassaslaştı koltuk altlarında lenflerinde büyüme var. Ben bunları öğrendiğimde doktoru bana hastalığının ilerlediğini söylemişti. Eşim 2018’den bu yana mücadele ediyor. 2020’de yükseltti akıllı ilaç verildi sonra yan etkileri oldu ilaç kesildi sonrasında tutuklandı. Adliye çalışanları beni gördünce Eren Odabaşı’nın eşi geldi diye bakıyorlardı her gün dilekçe verdim o koşullarda tedavi edilemeyeceğini belirttim. Kimse sesimizi duymadı.”

“Cezaevi ölüm evi oldu”

İstanbul Tabip Odası’ndan Hüseyin Yaman da insanların sağlığa erişim hakkının engellenmesinin suç olduğunu söyledi.

İnsan hakları savunucusu Oya Ersoy da Eren Odabaş’ın İHD’nin listesinde olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Yargı siyasi intikam aracı haline getirilmiş durumda insanlar suçsuz yere cezaevine konuşuyor cezaevi ölüm evi haline getirilmiş durumda, suçsuz yere cezaevinde tutulur sağlığa da elinden alınmış insalar var bunlardan biri de Aysel Tuğluk. Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi ama orada hastalandı geri dönülü olmayacak çekilde sağlığından oldu cezaevleri intikam aracı değildir hasta mahpusların hepsi serbest bırakılmalı.”

Eren Odabaş’ın yargılandığı davanın duruşması 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.45'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(EMK)

hasta mahpuslar ihd 2011 raporu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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