Cezaevinden çıkan 100 suçludan 45’i yeniden suç işliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında yapılan saldırı, mevcut infaz rejimine ilişkin eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Saldırganın suç geçmişi ve buna rağmen şartlı tahliye ile serbest bırakılması tartışmalara neden oldu.

Yüzde 45 yine suç işliyor

Adalet Bakanlığı verileri üzerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Dünya ortalaması da yine yüzde 40-45 civarında.

CHP lideri Özgür Özel'e AKM çıkışında fiziksel saldırı

Güncel rakamlara göre Türkiye'de cezaevinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında kalan cezasını dışarda infaz ediyor. Böylece Türkiye’de şu anda bir milyondan fazla kişi infaz sistemi içinde bulunuyor.

Türkiye gazetesinin Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bakanlık yeni bir infaz düzenlemesi üzerinde çalışırken, denetimli serbestlik yükümlülüklerine yönelik yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Hukukçular ise sorunun nedenini "yetersiz psikolojik desteğe" bağlıyor.

(AB)