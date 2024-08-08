“Cezaevindeki hijyen koşulları sağlığı tehdit edecek düzeyde”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki hak ihlallerine dair açıklama yaptı

Cezaevini 29 Temmuz’da ziyaret eden Beritan Güneş Altın, siyasi mahpuslarla yaptığı görüşmeleri aktardı.

Koğuşlara arama “baskını”

MA’nın haberine göre, Beritan Güneş Altın açıklamasında, cezaevindeki hijyen koşullarının sağlığı tehdit edecek düzeye eriştiğine dikkat çekerek gardiyanların sistematik bir biçimde koğuş araması yaptığını ve bu aramaların “baskın” şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

Baskınlar sırasında kapıların tekmelenerek açıldığı belirtilen açıklamada, mahpusların eşyalarına da zarar verildiği ve ayakkabılarının zorla çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi:

“Mahpuslar güneşin en tepede olduğu saatlerde havalandırmaya çıkarılıyor. Ayrıca buzdolabına ve soğuk suya erişim de engelleniyor.”

“Kürtçe ve Kürdistan” kelimelerine yasak

Mahpuslara gelen mektuplara ve kitaplara el konulduğunu belirten Güneş Altın, şu bilgileri verdi:

“Kürtçe ve Kürdistan kelimelerinin geçmiş olduğu kitaplara gerekçesiz bir şekilde el konuluyor. Kürt edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Cegerxwin’in kitaplarına dahi el konuluyor. Cezaevinde yapılan atölyelere kontenjan olmasına rağmen mahpuslar keyfi bir şekilde alınmıyor.”

Hasta mahpuslar

Güneş Altın, sorunların çözümü ve talepler için cezaevi idaresi ile temas kurmaya çalıştıklarını ancak idarenin bu talebini reddettiğini söyledi.

Hasta mahpusların durumuna ilişkin de diş tedavisi için başvuruda bulunan mahpusların taleplerinin aylarca bekletildiğini belirtti. Kocaeli’de 5 hastane olduğu ancak mahpusların sadece tek bir hastane için randevu talebinde bulunabildiklerine işaret edilen açıklamada, hastaneye götürülenlerin kelepçeli muayene maruz bırakıldığı belirtildi.

Beritan Güneş Altın, bu ihlallere ilişkin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na ve Adalet Bakanlığı’na da başvuruda bulundu, sorunların incelenmesini ve çözülmesini talep etti.

(AS)