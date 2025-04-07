Cezaevindeki hasta mahpus öğrenci tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 301 öğrenci tutuklandı.

Tutuklananlardan öğrencilerden biri de Silivri Cezaevi'nde tutuluyordu ve bipolardı. Hatta, ilaçları verilmediği için çok fazla sağlık sorunu yaşıyordu.

İmamoğlu protestosunda tutuklanan öğrenci: Bipolar hastasıyım, ilaçlarım verilmiyor

"Haksız yere tutuklanmıştı"

Öğrencinin avukatı Bilal Yıldız, öğrencinin bugün (7 Nisan) tutuklanma kararına yapılan itirazın onaylanması üzerine tahliye olduğunu bianet’e anlattı:

“Müvekkilim haksız yere tutuklanmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bu konuda itirazda bulunduk. Türk yargısının tahliye kararı geç de olsa sevindiricidir. Aile çok mutlu oldu. Mücadelemiz beraat kararı çıkana kadar devam edecektir. Adalet mülkün temelidir vecizesinin gereği yapılmıştır.”

Ne olmuştu?

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda, çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere en az 301 kişi tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için dayanışma ağı kurarak destek çağrısı yaptı.

Protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrenciler, kötü muamele ve şiddet gördüklerini iddia etti.

(DT/EMK)