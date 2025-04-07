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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 16:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 17:31
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Cezaevindeki hasta mahpus öğrenci tahliye edildi

Öğrencinin avukatı Bilal Yıldız tutuklanma kararına yapılan itirazın onaylanması sonucu müvekkilinin tahliye edildiğini açıkladı.

Doğa Tekneci
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
Görseli Büyüt
Cezaevindeki hasta mahpus öğrenci tahliye edildi
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 301 öğrenci tutuklandı.

Tutuklananlardan öğrencilerden biri de Silivri Cezaevi'nde tutuluyordu ve bipolardı. Hatta, ilaçları verilmediği için çok fazla sağlık sorunu yaşıyordu. 

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"Haksız yere tutuklanmıştı"

Öğrencinin avukatı Bilal Yıldız, öğrencinin bugün (7 Nisan) tutuklanma kararına yapılan itirazın onaylanması üzerine tahliye olduğunu bianet’e anlattı:

“Müvekkilim haksız yere tutuklanmıştı. Asliye Ceza Mahkemesi’ne bu konuda itirazda bulunduk. Türk yargısının tahliye kararı geç de olsa sevindiricidir. Aile çok mutlu oldu. Mücadelemiz beraat kararı çıkana kadar devam edecektir. Adalet mülkün temelidir vecizesinin gereği yapılmıştır.”

Ne olmuştu?

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolarda, çoğunluğu üniversite öğrencisi olmak üzere en az 301 kişi tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin aileleri, çocuklarının serbest bırakılması için dayanışma ağı kurarak destek çağrısı yaptı.  

Protestolar sırasında gözaltına alınan bazı öğrenciler, kötü muamele ve şiddet gördüklerini iddia etti. 

(DT/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu hasta mahpuslar
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
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bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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