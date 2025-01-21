Cezaevindeki CHP’li siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Özer bir kez daha tutuklandı

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partili ( CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede ikinci kez tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı” öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada şüpheliler arasında bulunan Ahmet Özer’in, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Ahmet Özer ifadesinde hakkındaki iddaları kabul etmediğini söyledi ve “Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır” dedi.

Özer, ifadesinin ardından “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakkında Tutuklama kararı verildi.

Gerekçe: Kuvvetli suç şüphesi

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Özer'in tutuklanmasına dair X'te şu paylaşımı yaptı:

"CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonla bağlantılı olarak açılan bir soruşturma sonrası İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde 81 gündür tutulan Özer, “ihaleye fesat karıştırma” iddialarını reddetti ve konuya ilişkin 2 bilirkişi raporunun olduğunu ifade etti. Hakim ise “kuvvetli suç şüphesi var” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. CHP’li Özer böylece 2. kez tutuklandı."

İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik “suç örgütü üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “mal bildirimine ilişkin yasanın ihlali” iddialarını kapsıyor.

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki örgütün rüşvet karşılığında ihaleleri yönettiğini öne sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da aynı soruşturma kapsamında ifade vermişti ve tutuklanmıştı.

Ahmet Özer kimdir?

Ahmet Özer'in tutuklanma süreci

Prof. Dr. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” kapsamında ortak adayı olarak yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak, Prof. Dr. Özer, 30 Ekim sabahı “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ev baskınıyla gözaltına alınmıştı. Esenyurt Belediyesine ise Can Aksoy kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Özer’e yaptığı geriye dönük 10 yıllık inceleme kapsamında, Özer’in görüştüğü 694 kişinin “örgüt mensubu” olduğunu iddia etmişti.

Savcılık, Prof. Dr. Özer belediye başkanı olduğunda, Özer’in “adli sicilini soruşturma” kapsamında telefonunu dinlediğini, fiziki takibe aldığını ve hesap hareketlerini incelediğini söylemişti.

Rıza Akpolat'ın tutuklanma süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul, Beşiktaş Belediyesi'nde "ihale yolsuzluğu soruşturması" ile ilgili göz altına alınan 39 kişiden 23'ü savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 16 Ocak'ta sabahın ilk saatlerinde tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve suç örgütü kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da var. 17 şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği iddia edilen bir suç örgütünün "belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" iddia ediliyordu.

(EMK)