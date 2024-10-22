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Yayın Tarihi: 22 Ekim 2024 15:37
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2024 15:39
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Cezaevinde şüpheli ölüm Meclis’e taşındı

Tahliye edildiği gün hayatını kaybeden Serhat Temizer ile ilgili önerge veren DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, şüpheli ölümün araştırılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cezaevinde şüpheli ölüm Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından götürüldüğü cezaevinde hayatını kaybeden Serhat Temizer’in durumuna dair önerge verdi.

Şüpheli ölümle ilgili adli ve idari soruşturma açılıp açılmadığını soran Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, önergesinde şu bilgileri verdi:

“Cezaevlerinde hak ihlalleri artarken kötü muamele ve işkence vakaları sıklıkla yaşanıyor. Özellikle çıplak arama dayatması ile tecrit başta olmak üzere hasta mahpusların sağlık ve tedavi hakkının göz ardı edilmesi ve can güvenliği yönünde de kaygılar bulunuyor.

Hakkında tahliye kararı verilmesinin akabinde 19 Ekim 2024’te yaşamını yitiren Serhat Temizer’in durumu da şüpheli. Temizer, Erzurum Dumlu 2 Nolu Kapalı Cezaevi'nden Hakkari’ye duruşma için getirildi, tahliye işlemleri için geri götürüldüğü sırada havanın kararması nedeniyle Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulduğu gece hayatını kaybetti.

Epilepsi olan Temizer’in mahkeme sonrası sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, ani ölümünün şüpheli olduğu ifade ediliyor.”

“Kesin ölüm sebebi belirlendi mi?”

Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlaması istendi:

·       Van T Tipi Kapalı Cezaevinde 19 Ekim 2024 tarihinde yaşamını yitiren Serhat Temizer hakkında Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?

·       Van T tipi Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren Serhat Temizer’in kesin ölüm sebebi belirlenmiş midir? Epilepsi hastası olduğu halde neden hücreye konulmuştur?

·       Erzurum Dumlu 2 Nolu Kapalı Cezaevi'nde kaldığı sürede tedavi hakkı ile ilaçlara erişim imkânı sunulmuş mudur?

·       Van T Tipi Kapalı Cezaevinde Serhat Temizer’in ölümüyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyla herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır? Konuyla ilgili idari ve adli bir soruşturma bulunmakta mıdır?

·       Cezaevlerinde son 5 yılda kayıtlara geçen şüpheli ölüm sayısı kaçtır? Kötü muamele ve işkence sebebiyle son 5 yılda hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan personel sayısı nedir?

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor.

Adalet Bakanlığının önergeye verdiği yanıta göre, 2018-2023 yılları arasında 24 Temmuz 2023 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2 bin 258 hükümlü ve tutuklu hayatını kaybetti. İnsan Hakları Derneği, 2018 yılı başından 2023 yılı sonuna kadar 522 mahpusun yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Türkiye hapishanelerinde İHD’nin tespit edebildiği kadarıyla 2023 yılı içerisinde en az 42 mahpus yaşamını yitirdi: 1 mahpusun ölüm nedeni bilinmiyor. 3 mahpus ateşli silahla öldürüldü. 1 mahpus trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. 23 mahpus hastalıkları nedeniyle vefat etti. 23 mahpustan 5’i tahliye edildikten kısa süre sonra vefat etti. 10 mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 4 mahpusun intihar ettiği iddia edildi.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/cezaevinde-supheli-olum-meclise-tasindi-295819
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27 Mayıs 2024
/haber/igdir-cezaevinde-supheli-olum-295773
Van Cezaevinde şüpheli ölüm
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/haber/van-cezaevinde-supheli-olum-295307
SAVCILIK, KORAL’IN ANNESİNE ANLATTIĞI “TACİZ EDİLDİM” BEYANINI DİKKATE ALMADI
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/haber/kocaeli-f-tipi-cezaevinde-ikinci-supheli-olum-duygu-korala-ne-oldu-288562
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