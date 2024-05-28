Cezaevinde şüpheli ölüm Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevindeki Ercan Çakar’ın şüpheli ölümüne dair önerge verdi.

Iğdır Cezaevi’nde şüpheli ölüm

Önergede, aynı cezaevinde 20 Şubat 2022’de Sezer Alan’ın, 20 Mart 2022'de Sinan Kaya’nın ve 25 Mayıs 2024’te Ercan Çakar’ın şüpheli şekilde hayatını kaybettiği, cezaevi yönetiminin üç olayla ilgili de “intihar” açıklaması yaptığı belirtildi:

“Şubat ve Mart 2022’de Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevindeki ölümler gerçekleşmeden mahpusların ailelerine ya da avukatlarına, gardiyanlar tarafından işkenceye maruz kaldıklarını, işkence sırasında yakalarındaki kamera ve ses sitemini kapattıklarını ifade etmişlerdi.”

Iğdır Milletvekili Hun, “Mahpusların işkence gördüklerini ailelerine ve avukatlarına söyledikten sonra hayatını kaybetmesi ve aradan iki yıl geçtikten sonra aynı durumunun gerçekleşmesi tesadüf mü?” diye sordu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) verilerine göre, 2022 yılında 78, 2023 yılının ilk 5 ayında 15 mahpus cezaevinde hayatını kaybetti.

“Bana bir şey olursa müdür ve gardiyanlar sorumlu”

Yılmaz Hun, son ölümle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Iğdır S tipi cezaevi yetkilileri, 25 Mayıs’ta Çakar ailesini arayarak, ‘Oğlunuz intihar etti’ dedi. Baba Ahmet Çakar, 20 Mayıs’ta oğlunu görmeye gittiğinde gayet sağlam ve sağlıklı olduğunu ve intihar edecek birisi olmadığını söyledi.

Ahmet Çakar, görüşmede oğlunun kendisine, ‘Bunlar, (gardiyanlar) beni öldürecek, başıma bir şey getirecek. Burada bana işkence yapılıyor. Kolumu kırdılar. Eğer bana bir şey olursa cezaevi müdürü başta olmak üzere burada bulunan gardiyanlar sorumludur’ dediğini paylaştı.

Vücudunda işkence izleri görüldüğü, 25 Mayıs günü cenazeyi teslim almaya gittiklerinde oğlunun bedeninde işkence izlerinin olduğunu paylaşan baba Çakar, ‘Vücudun sağ bölümünde el izi, sırtında boydan boya kırmızılık, boynunda ise kırmızı rengi gittikçe siyahlaşıyordu. Bunların tümü işkenceye bağlı oluşan belirtilerdir’ dedi.”

Bağımsız bir soruşturma yürütülüyor mu? Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları sordu: · 25 Mayıs 2024 tarihinde Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi yetkilerinin deyimiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kapsamı ve mevcut durumu nedir? · İntihar eden mahpusun daha önce cezaevi yönetimine veya ilgili makamlara yaptığı şikayetler var mıdır? Varsa, bu şikayetler doğrultusunda ne gibi önlemler alınmıştır? · Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde son üç yıl içinde kaç intihar vakası gerçekleşmiştir? Bu vakaların her biriyle ilgili olarak hangi adli ve idari işlemler yürütülmüştür? · Cezaevi personelinin mahpuslara kötü muamelede bulunduğu işkence ettiğine dair iddialarla ilgili olarak hangi tedbirler alınmıştır? Bu iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucunda herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanmış mıdır? · Cezaevinde mahpusların yaşadığı fiziksel ve psikolojik şiddet vakalarıyla ilgili olarak bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmuş mudur? Oluşturulmuşsa bu mekanizmalar ne kadar etkilidir ve hangi sıklıkla denetim yapılmaktadır? · Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde intihar vakalarının yüksek olmasının sebepleri nelerdir? Bu sebeplerin ortadan kaldırılması için ne gibi yapısal ve yönetimsel değişiklikler planlanmaktadır? · Cezaevindeki kameraların belirli zamanlarda kapatıldığı ve bu süre zarfında mahpuslara şiddet uygulandığı iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması için hangi somut adımlar atılmıştır ve sonuçları nelerdir? · Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahpusların dilekçe ve şikayetlerinin göz ardı edildiği iddialarıyla ilgili olarak Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi için hangi mekanizmalar devreye sokulmuştur? · Cezaevinde yaşanan ölüm vakalarıyla ilgili olarak uluslararası standartlara uygun bağımsız bir soruşturma yürütülmekte midir? Bu soruşturmaların sonuçları nelerdir ve kamuoyuyla paylaşılmakta mıdır? · Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan kötü muamele ve intihar vakalarının tekrarlanmaması için Bakanlığınızın çözüm önerileri nedir? Ve bu çözüm önerileri uygulanabilirliği ve denetimi nasıl sağlanacaktır? · Bakanlığınızın bu duruma müdahale etmesi için daha kaç kişinin işkence görüp intihar etmesi gerekir?

(AS)